Lionel Messi reveló su fanatismo por una serie argentina de Netflix: "Es muy buena"

Durante una entrevista distendida, Lionel Messi contó qué serie argentina de Netflix le pareció muy buena y el comentario desató repercusiones inmediatas.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Lionel Messi reveló su fanatismo por una serie argentina de Netflix: Es muy buena. (Foto: Captura de pantalla)

Lionel Messi reveló qué serie argentina de Netflix le gustó más y lo hizo en un contexto descontracturado con Nico Ochiatto y Diego Leuco. El capitán de la Selección argentina habló en una entrevista íntima, se permitió un registro relajado y dejó una definición simple que alcanzó para reactivar el interés por una producción nacional disponible en la plataforma de streaming más vista del país.

La escena ocurrió en una charla emitida por Luzu TV, donde Messi se mostró distendido, cercano y predispuesto a responder preguntas que escaparon al fútbol. Entre anécdotas personales y reflexiones sobre su presente, apareció una consulta que conectó directamente con la cultura popular argentina y con el consumo audiovisual. La respuesta no tardó en multiplicarse en redes sociales.

La entrevista con Lionel Messi que se volvió viral

La entrevista fue conducida por Nico Occhiato y Diego Leuco, y se desarrolló en un clima informal. No hubo guión rígido ni solemnidad. Lionel Messi habló de su rutina, de su vida cotidiana y de cómo administra el tiempo libre. En ese contexto, surgió la pregunta sobre si veía series y, más específicamente, si había consumido alguna serie argentina en Netflix.

La consulta no parecía destinada a generar titulares. Sin embargo, la reacción posterior demostró lo contrario. Messi confirmó que sí había visto una serie nacional y, sin vueltas, la destacó por su calidad. La naturalidad con la que lo dijo reforzó la sensación de autenticidad que suele acompañar cada una de sus apariciones públicas.

Qué serie argentina de Netflix recomendó Lionel Messi

Durante la charla, Occhiato fue directo. Quiso saber si Messi había visto alguna serie argentina disponible en Netflix. El futbolista no dudó. Respondió afirmativamente y mencionó un título puntual. "Sí, la vi y me pareció muy buena", dijo, sin adjetivos grandilocuentes ni explicaciones extensas.

La serie a la que se refirió fue Envidiosa, una producción nacional que forma parte del catálogo de Netflix. La frase, breve y espontánea, alcanzó para que el fragmento se recortara, se compartiera y se analizara en múltiples plataformas digitales. El impacto fue inmediato.

Envidiosa, la serie que volvió al centro de la escena

Envidiosa ya había logrado cierta visibilidad desde su estreno, pero la mención de Messi generó un nuevo impulso. La serie, protagonizada por Griselda Siciliani, aborda vínculos personales, tensiones emocionales y conflictos cotidianos con un tono que combina drama y momentos de humor.

La producción se destacó por su narrativa ágil y por personajes construidos desde una mirada contemporánea. La identificación con situaciones comunes fue una de las claves de su recepción positiva. Tras las palabras de Lionel Messi, muchos usuarios afirmaron haber decidido empezar la serie o retomarla.

Cada declaración pública de Lionel Messi suele tener un efecto multiplicador. En este caso, el impacto no se dio en el plano deportivo, sino en el cultural. La recomendación implícita funcionó como un sello de validación para una producción local.

En redes sociales, el nombre de la serie se convirtió en tendencia. Aparecieron clips, memes y comentarios que celebraron la elección del capitán argentino. Algunos destacaron la sencillez del comentario. Otros subrayaron la importancia de que una figura global consuma y recomiende contenidos nacionales.

Netflix y el impacto de la recomendación de Messi

Para Netflix, la mención representó una publicidad orgánica difícil de igualar. Sin anuncios ni acuerdos comerciales, una de las figuras más influyentes del mundo habló de una serie de su catálogo. El efecto fue inmediato en términos de visibilidad.

Este tipo de recomendaciones espontáneas suele generar un aumento en las búsquedas y en las reproducciones. Aunque no se difundieron cifras oficiales, distintos usuarios aseguraron que la serie escaló posiciones entre los contenidos más comentados del día.

