Wanchope Ábila, cerca de llegar a un histórico club argentino que busca el ascenso a Primera
Libre tras su salida de Huracán, un delantero de extensa trayectoria aparece en la órbita de un club de ascenso, que vuelve a ilusionarse con el ascenso a Primera.
Quilmes todavía no inició oficialmente su camino en la Primera Nacional, pero ya volvió a colgarse una etiqueta que conoce bien: la de candidato. Con el mismo objetivo que persigue desde 2017 —lograr el ascenso a la máxima categoría—, el Cervecero comenzó a moverse con fuerza en el mercado de pases, sumó nombres importantes y ahora analiza la posibilidad de dar un golpe que sacuda al Ascenso.
En ese contexto, el nombre de Ramón Ábila volvió a aparecer en la órbita del club del Sur del Gran Buenos Aires. El experimentado delantero, que quedó libre tras rescindir su contrato con Huracán, interesa en Quilmes, donde consideran que un goleador de recorrido puede marcar la diferencia en una temporada larga y exigente como la de la Primera Nacional.
Por qué Quilmes busca un delantero de experiencia para el Ascenso
El torneo de la Primera Nacional exige regularidad, carácter y jerarquía. Quilmes lo sabe y por eso apunta a reforzarse con futbolistas que puedan sostener el peso de la competencia. En ese marco, el club inició gestiones por delanteros de largo recorrido y el nombre de Ábila aparece como una opción que reúne experiencia, pasado goleador y conocimiento del fútbol argentino.
Si bien semanas atrás se había instalado la versión de que el atacante fue ofrecido por su representante, la posibilidad no avanzó por un motivo concreto: la dificultad económica para afrontar el salario que percibía en Parque Patricios. Sin embargo, en los últimos días el escenario volvió a modificarse y la chance reapareció en la mesa de decisiones del Cervecero.
Quiénes avalan la posible llegada del delantero
La posibilidad de avanzar por Ábila cuenta con el visto bueno del entrenador Alfredo Grelak, quien levantó el pulgar ante la chance de sumar un delantero de peso. Además, la nueva conducción encabezada por Carlos Giulianetti, junto al flamante mánager Miguel Caneo, analiza si es viable presentar una propuesta formal que convierta al atacante en refuerzo y genere impacto en el mercado del Ascenso.
El interés no es exclusivo de Quilmes: el delantero también aparece en la órbita de Racing de Córdoba, aunque por el momento no se avanzó públicamente en ninguna negociación.
Cómo llega el jugador desde lo futbolístico
El último año no fue el mejor desde lo deportivo. Durante la temporada 2025 con Huracán, Ábila tuvo poco protagonismo: disputó 19 partidos, apenas uno como titular y no logró convertir goles. Su presente inmediato no invita al entusiasmo desde las estadísticas, pero su recorrido habla por sí solo.
Con 149 goles oficiales, es el máximo anotador histórico de la Copa Argentina, cuenta con un recordado paso por Boca, siete títulos en su carrera y un ascenso. Ese pasado explica por qué, pese al momento actual, sigue siendo un nombre que despierta interés cuando se trata de buscar jerarquía ofensiva.
La posible llegada a Quilmes también aparece como una oportunidad de relanzar su carrera, encontrar continuidad y volver a sentirse protagonista en un equipo con aspiraciones claras.
No sería, además, el primer vínculo entre el delantero y el Cervecero. A mediados de 2011, se entrenó con el plantel por pedido expreso de Ricardo Caruso Lombardi y llegó a ponerse la indumentaria del club. Sin embargo, la operación se cayó a último momento y el futbolista terminó recalando en Sarmiento de Junín, sin llegar a debutar oficialmente en Quilmes.
Con el mercado aún en movimiento y el torneo por comenzar, Quilmes analiza cada paso con cautela. La posibilidad de sumar a un goleador de renombre está sobre la mesa. La decisión final, como siempre, dependerá de si el deseo deportivo puede alinearse con la realidad económica del club.