Wanchope Ábila, cerca de llegar a un histórico club argentino que busca el ascenso a Primera

Quiénes avalan la posible llegada del delantero

La posibilidad de avanzar por Ábila cuenta con el visto bueno del entrenador Alfredo Grelak, quien levantó el pulgar ante la chance de sumar un delantero de peso. Además, la nueva conducción encabezada por Carlos Giulianetti, junto al flamante mánager Miguel Caneo, analiza si es viable presentar una propuesta formal que convierta al atacante en refuerzo y genere impacto en el mercado del Ascenso.

El interés no es exclusivo de Quilmes: el delantero también aparece en la órbita de Racing de Córdoba, aunque por el momento no se avanzó públicamente en ninguna negociación.

image

Cómo llega el jugador desde lo futbolístico

El último año no fue el mejor desde lo deportivo. Durante la temporada 2025 con Huracán, Ábila tuvo poco protagonismo: disputó 19 partidos, apenas uno como titular y no logró convertir goles. Su presente inmediato no invita al entusiasmo desde las estadísticas, pero su recorrido habla por sí solo.

Con 149 goles oficiales, es el máximo anotador histórico de la Copa Argentina, cuenta con un recordado paso por Boca, siete títulos en su carrera y un ascenso. Ese pasado explica por qué, pese al momento actual, sigue siendo un nombre que despierta interés cuando se trata de buscar jerarquía ofensiva.

La posible llegada a Quilmes también aparece como una oportunidad de relanzar su carrera, encontrar continuidad y volver a sentirse protagonista en un equipo con aspiraciones claras.

No sería, además, el primer vínculo entre el delantero y el Cervecero. A mediados de 2011, se entrenó con el plantel por pedido expreso de Ricardo Caruso Lombardi y llegó a ponerse la indumentaria del club. Sin embargo, la operación se cayó a último momento y el futbolista terminó recalando en Sarmiento de Junín, sin llegar a debutar oficialmente en Quilmes.

Con el mercado aún en movimiento y el torneo por comenzar, Quilmes analiza cada paso con cautela. La posibilidad de sumar a un goleador de renombre está sobre la mesa. La decisión final, como siempre, dependerá de si el deseo deportivo puede alinearse con la realidad económica del club.