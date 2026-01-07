La AFA confirmó las fechas de la primera ronda de la Copa Argentina: cuándo juegan Boca y River
La AFA anunció el calendario de la primera ronda de la Copa Argentina 2026. El torneo comenzará el 18 de enero y ya están confirmados los días de los debuts de Boca, River y el resto de los equipos grandes.
El calendario del fútbol argentino para 2026 empieza a tomar forma. En medio de la pretemporada y tras la confirmación de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura, la AFA dio a conocer las fechas correspondientes a la primera ronda de la Copa Argentina, un anuncio clave para la planificación deportiva y logística de los clubes.
El certamen más federal del país comenzará formalmente eldomingo 18 de enero, cuando se ponga en marcha la instancia de 32avos de final, fase que reúne a equipos de todas las categorías del fútbol argentino y suele ofrecer cruces atractivos y resultados inesperados. Si bien en varios encuentros todavía restan definir sedes y horarios, el cronograma ya permite vislumbrar cómo será el arranque de uno de los torneos más esperados del año.
Cuándo debutan Boca y River en la Copa Argentina
Entre los datos más buscados por los hinchas aparecen las fechas de estreno de los clubes grandes. El primero en salir a escena será River Plate, que debutará el martes 17 de febrero frente a Ciudad de Bolívar. El partido aún no tiene horario ni sede confirmados, pero marcará el inicio del camino del equipo de Marcelo Gallardo en el torneo.
Por su parte, Boca Juniors hará su presentación una semana más tarde. El Xeneize jugará el martes 24 de febrero ante Gimnasia de Chivilcoy, también con detalles organizativos pendientes. Para Boca, la Copa Argentina vuelve a aparecer como un objetivo central, tanto por el título como por el boleto a competiciones internacionales que otorga.
El debut del campeón y los otros grandes
El encargado de abrir oficialmente esta edición será el último campeón del certamen. Independiente Rivadavia jugará el domingo 18 de enero frente a Estudiantes de Buenos Aires, desde las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis. Ese encuentro marcará el puntapié inicial de la Copa Argentina 2026.
En cuanto al resto de los equipos tradicionales, San Lorenzo se enfrentará a Deportivo Rincón el viernes 20 de marzo. Independiente debutará el 27 de marzo ante Atenas de Río Cuarto, mientras que Racing Club hará lo propio el sábado 28 de marzo frente a San Martín de Formosa.
Un calendario pensado para la logística
Desde la AFA explicaron que la publicación anticipada de las fechas busca facilitar la organización de los clubes, especialmente aquellos que también compiten en torneos internacionales. De este modo, la Copa Argentina empieza a acomodarse dentro de un calendario 2026 exigente y sin demasiado margen de descanso.
Con los días ya definidos, el torneo vuelve a escena con su esencia intacta: cruces federales, estadios neutrales y la ilusión intacta de los equipos del ascenso de dar el golpe ante los gigantes del fútbol argentino.
Todos los partidos de los 32avos de final de la Copa Argentina
Domingo 18 de enero
Independiente Rivadavia - Estudiantes, a las 19.00 horas en estadio La Pedrera (S. Luis)
Lanús - Sarmiento de La Banda (S.E.), a las 21.15 horas en Estudiantes
Lunes 19 de enero
Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, a las 21.15 horas en Banfield
Miércoles 21 de enero
Argentinos Juniors - Midland, a las 21.15 horas en Lanús
Miércoles 4 de febrero
Platense - Argentino de Monte Maíz, en horario y estadio a confirmar
Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo, en horario y estadio a confirmar
Jueves 5 de febrero
Deportivo Riestra - Deportivo Maipú, en horario y estadio a confirmar
Barracas Central - Temperley, en horario y estadio a confirmar
Miércoles 11 de febrero
Central Córdoba de Santiago del Estero - Gimnasia y Esgrima (Jujuy), en horario y estadio a confirmar
Rosario Central - Sportivo Belgrano, en horario y estadio a confirmar
Martes 17 de febrero
Aldosivi - San Miguel, en horario y estadio a confirmar
Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar
River Plate - Ciudad de Bolívar, en horario y estadio a confirmar
Martes 24 de febrero
Boca Juniors - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar
Miércoles 25 de febrero
San Martín de San Juan - Deportivo Madryn, en horario y estadio a confirmar
Godoy Cruz - Deportivo Morón, en horario y estadio a confirmar
Viernes 20 de marzo
San Lorenzo - Deportivo Rincón, en horario y estadio a confirmar
Miércoles 25 de marzo
Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar
Atlético Tucumán - Sportivo Barracas, en horario y estadio a confirmar
Viernes 27 de marzo
Belgrano - Atlético de Rafaela, en horario y estadio a confirmar
Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar
Sábado 28 de marzo
Racing Club - San Martín de Formosa, en horario y estadio a confirmar
Domingo 29 de marzo
Newell´s - Acassuso, en horario y estadio a confirmar
Huracán - Olimpo, en horario y estadio a confirmar
Martes 31 de marzo
Unión - Agropecuario, en horario y estadio a confirmar
Miércoles 1 de abril
Instituto - Atlanta, en horario y estadio a confirmar
Defensa y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar
Martes 7 de abril
Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar
Vélez Sarsfield - Deportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) - Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar
Miércoles 8 de abril
Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar
Gimnasia y Esgrima La Plata - Camioneros, en horario y estadio a confirmar