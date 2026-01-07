La AFA confirmó las fechas de la primera ronda de la Copa Argentina: cuándo juegan Boca y River

El debut del campeón y los otros grandes

El encargado de abrir oficialmente esta edición será el último campeón del certamen. Independiente Rivadavia jugará el domingo 18 de enero frente a Estudiantes de Buenos Aires, desde las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis. Ese encuentro marcará el puntapié inicial de la Copa Argentina 2026.

En cuanto al resto de los equipos tradicionales, San Lorenzo se enfrentará a Deportivo Rincón el viernes 20 de marzo. Independiente debutará el 27 de marzo ante Atenas de Río Cuarto, mientras que Racing Club hará lo propio el sábado 28 de marzo frente a San Martín de Formosa.

image

Un calendario pensado para la logística

Desde la AFA explicaron que la publicación anticipada de las fechas busca facilitar la organización de los clubes, especialmente aquellos que también compiten en torneos internacionales. De este modo, la Copa Argentina empieza a acomodarse dentro de un calendario 2026 exigente y sin demasiado margen de descanso.

Con los días ya definidos, el torneo vuelve a escena con su esencia intacta: cruces federales, estadios neutrales y la ilusión intacta de los equipos del ascenso de dar el golpe ante los gigantes del fútbol argentino.

Todos los partidos de los 32avos de final de la Copa Argentina

Domingo 18 de enero

Independiente Rivadavia - Estudiantes, a las 19.00 horas en estadio La Pedrera (S. Luis)

Lanús - Sarmiento de La Banda (S.E.), a las 21.15 horas en Estudiantes

Lunes 19 de enero

Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, a las 21.15 horas en Banfield

Miércoles 21 de enero

Argentinos Juniors - Midland, a las 21.15 horas en Lanús

Miércoles 4 de febrero

Platense - Argentino de Monte Maíz, en horario y estadio a confirmar

Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo, en horario y estadio a confirmar

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra - Deportivo Maipú, en horario y estadio a confirmar

Barracas Central - Temperley, en horario y estadio a confirmar

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba de Santiago del Estero - Gimnasia y Esgrima (Jujuy), en horario y estadio a confirmar

Rosario Central - Sportivo Belgrano, en horario y estadio a confirmar

Martes 17 de febrero

Aldosivi - San Miguel, en horario y estadio a confirmar

Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar

River Plate - Ciudad de Bolívar, en horario y estadio a confirmar

Martes 24 de febrero

Boca Juniors - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar

Miércoles 25 de febrero

San Martín de San Juan - Deportivo Madryn, en horario y estadio a confirmar

Godoy Cruz - Deportivo Morón, en horario y estadio a confirmar

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo - Deportivo Rincón, en horario y estadio a confirmar

Miércoles 25 de marzo

Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar

Atlético Tucumán - Sportivo Barracas, en horario y estadio a confirmar

Viernes 27 de marzo

Belgrano - Atlético de Rafaela, en horario y estadio a confirmar

Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar

Sábado 28 de marzo

Racing Club - San Martín de Formosa, en horario y estadio a confirmar

Domingo 29 de marzo

Newell´s - Acassuso, en horario y estadio a confirmar

Huracán - Olimpo, en horario y estadio a confirmar

Martes 31 de marzo

Unión - Agropecuario, en horario y estadio a confirmar

Miércoles 1 de abril

Instituto - Atlanta, en horario y estadio a confirmar

Defensa y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar

Martes 7 de abril

Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar

Vélez Sarsfield - Deportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar

Gimnasia y Esgrima (Mendoza) - Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar

Miércoles 8 de abril

Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar

Gimnasia y Esgrima La Plata - Camioneros, en horario y estadio a confirmar