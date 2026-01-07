A24.com

Zaira Nara aclaró cómo quedó su vínculo con Bauleti tras blanquear su romance con Robert Strom

Luego de oficializar su relación con el heredero francés Robert Strom, Zaira Nara habló sobre el quiebre de su relación mediática con el streamer Bauleti. Qué pasó, qué dijo cada uno y por qué ya no hay chances de recomponer el vínculo.

7 ene 2026, 23:52
Tras hacer público su romance con el multimillonario francés, Robert Strom, Zaira Nara volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por referirse al vínculo que mantenía con Bauleti, el streamer con quien había construido un juego de complicidad que se potenció en redes y en los programas de streaming, pero que nunca llegó a transformarse en una relación sentimental.

La modelo y conductora habló del tema en Quiero vale 4, el ciclo que conduce desde Punta del Este por DGO Stream, donde fue contundente al explicar que ese ida y vuelta quedó quebrado en los últimos días. “No, es que ya no hay posibilidad”, respondió cuando le preguntaron por un posible reencuentro. Y sumó: “Ya no nos llevamos bien, hubo un quiebre”.

Según explicó al aire, la situación se desató a partir de un episodio que no había sido del todo conversado previamente y que terminó impactando en el ánimo del streamer. “Pasó algo que no estaba muy hablado y él se quebró por esa situación”, comentó, sin dar mayores precisiones pero dejando claro que el vínculo cambió de manera definitiva.

Por su parte, Bauleti reconoció públicamente que la aparición de las imágenes de Zaira con el polista francés lo descolocaron emocionalmente. En su stream, relató con ironía que había intentado acercarse aún más justo cuando se conocieron las fotos. “Yo dije que iba a aparecer y enamorar a Zaira Nara, y al día siguiente salió la foto con el francés”, lanzó, admitiendo sentirse frustrado.

En ese intercambio, Zaira también dejó una reflexión personal sobre los vínculos y los procesos individuales: “Para mí no tiene que venir alguien que te sane. Uno se tiene que sanar y después estar abierto al amor”, expresó, marcando distancia de cualquier lectura romántica del vínculo.

La conductora además recordó la diferencia generacional entre ambos. “Yo tengo 37 y Baulo tiene 23. Tengo dos hijos”, explicó en tono distendido, poniendo en contexto las distintas realidades que atraviesan.

Aunque aclaró que siguen en contacto por mensajes, Zaira marcó una diferencia entre lo que hablan en privado y lo que el streamer expone públicamente. “Por chat hablamos normal, pero las cosas que él dice al aire no me las dice por mensaje”, señaló, alimentando la curiosidad de los seguidores.

La reciente visita de Bauleti al programa reavivó aún más las especulaciones. Hubo reproches por mensajes sin responder, chicanas en tono relajado y frases sugestivas como “pasaron cosas”, que volvieron a instalar el misterio sobre qué ocurrió puertas adentro.

Mientras Zaira disfruta de su nueva relación con Robert Strom, el vínculo mediático que había construido con Bauleti parece haber llegado a un punto de quiebre que mantiene en vilo a la comunidad que seguía de cerca ese juego de complicidad.

Zaira Nara habló de su presente sentimental, su soltería y el fuerte vínculo con Wanda

Zaira Nara brindó una entrevista en La Mañana de Moria (El Trece) donde se refirió a su presente sentimental, a su momento profesional y a la relación incondicional que mantiene con su hermana Wanda Nara. Con un tono relajado y sincero, la modelo hizo un balance positivo de su 2025 y explicó por qué decidió correrse un poco de la televisión.

“Estoy muy contenta. Fue un año muy bueno laboralmente. Hace ya un tiempo cambié el foco de mi carrera, me empecé a dedicar más a emprendimientos y marcas y no tanto a la televisión. Trabajo muchísimo”, contó Zaira, dejando en claro que atraviesa una etapa de crecimiento y transformación profesional.

Consultada por los rumores que la vinculan con un millonario francés, la modelo evitó entrar en detalles y fue contundente sobre su situación amorosa: “Mi corazón este año estuvo tranquilo, lo termino soltera. La verdad es que estoy disfrutando mucho la soltería. Hace años que tengo un novio detrás de otro y esta vez elegí pensar en mí”.

En cuanto a su vínculo con Wanda Nara, destacó la fuerte unión familiar que las atraviesa: “Ser hermana de Wanda es una caja de sorpresas. Siempre surgen temas nuevos, pero ella es muy buena hermana. Somos muy unidas y compañeras. Mis sobrinos son la luz de mis ojos, siempre voy a estar para lo que sea para ayudar”, afirmó.

