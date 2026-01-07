Fin de ciclo en Boca: un futbolista rescindirá su contrato tras casi cinco años

El paso de Advíncula por Boca: números y momentos decisivos

Advíncula llegó a Boca en julio de 2021 desde Rayo Vallecano y necesitó tiempo para adaptarse. Resistido en un comienzo, terminó ganándose el cariño de los hinchas a base de entrega, sacrificio y goles importantes. En total, disputó 169 partidos oficiales, convirtió seis tantos y levantó cuatro títulos.

Su mejor versión se vio en la temporada 2023, cuando fue pieza clave del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores. En aquel torneo, incluso se desempeñó como extremo en varios encuentros y anotó cuatro de sus seis goles con la camiseta xeneize. El más recordado fue el 1-1 parcial ante Fluminense en la final disputada en el Maracaná.

También quedó en la memoria su gol decisivo frente a Deportivo Pereira en la fase de grupos, un tanto que revitalizó al equipo dirigido por Jorge Almirón y resultó clave para la clasificación.

Su último partido con Boca fue en la victoria 2-1 ante Estudiantes, en La Plata, donde ingresó para disputar los últimos 29 minutos.

Cómo impacta su salida en el plantel

Enterados de la decisión de Advíncula, en Boca ajustaron el tablero. La dirigencia frenó el préstamo de Lucas Blondel a Argentinos Juniors, ya que la idea es no desprenderse de más de un lateral derecho. Más atrás en la consideración aparece Dylan Gorosito, juvenil con proyección y presencia en selecciones juveniles.

Así, Boca cierra un ciclo con uno de los referentes de los últimos años. Advíncula se va con números importantes, goles inolvidables y una huella marcada en una etapa intensa del club. El Rayo eligió cambiar de aire y todo indica que su próximo destino estará en Perú, donde buscará el cierre de una carrera extensa y cargada de capítulos decisivos.