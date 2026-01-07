En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
FÚTBOL

Fin de ciclo en Boca: un futbolista rescindirá su contrato tras casi cinco años

El futbolista comunicó su decisión de rescindir el contrato que lo unía a Boca hasta 2026, cerrando, de esa forma, su etapa en el club. ¿Dónde continuará su carrera?

Fin de ciclo en Boca: un futbolista rescindirá su contrato tras casi cinco años

La noticia sorprendió por la forma y por los tiempos. Cuando parecía que su salida podía resolverse más adelante o mediante una transferencia tradicional, Boca Juniors recibió la comunicación directa de Luis Advíncula: el defensor rescindirá su contrato y dejará el club tras cuatro años y medio con la camiseta azul y oro.

Leé también Un futbolista que jugará el Mundial quiere regresar a Boca: ¿quién espera el llamado de Riquelme?
un futbolista que jugara el mundial quiere regresar a boca: ¿quien espera el llamado de riquelme?
image

El lateral peruano, de 35 años, tenía vínculo vigente hasta diciembre de 2026, pero venía reflexionando sobre su futuro desde hace varios meses. Si bien su intención inicial no era irse de Boca, la posibilidad de regresar a Perú y continuar su carrera en Alianza Lima empezó a ganar peso con el correr del tiempo. En las últimas horas, las partes llegaron a un acuerdo para romper el contrato de común acuerdo, y la oficialización quedará para después de los trámites formales.

Por qué Advíncula decidió irse ahora de Boca

La decisión del “Rayo” se explica por una combinación de factores deportivos y personales. En el último año, el defensor perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y terminó relegado al banco de suplentes, detrás de Juan Barinaga. Ese escenario, sumado a un rendimiento irregular, aceleró una determinación que ya venía madurando.

Además, en el plano económico se destrabó una cuestión clave: la diferencia salarial entre Boca y Alianza Lima se redujo, permitiéndole a Advíncula evaluar seriamente el regreso a su país. Con el pase en su poder, el peruano busca cerrar su carrera más cerca de su gente y con la chance de disputar la Copa Libertadores.

El paso de Advíncula por Boca: números y momentos decisivos

Advíncula llegó a Boca en julio de 2021 desde Rayo Vallecano y necesitó tiempo para adaptarse. Resistido en un comienzo, terminó ganándose el cariño de los hinchas a base de entrega, sacrificio y goles importantes. En total, disputó 169 partidos oficiales, convirtió seis tantos y levantó cuatro títulos.

Su mejor versión se vio en la temporada 2023, cuando fue pieza clave del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores. En aquel torneo, incluso se desempeñó como extremo en varios encuentros y anotó cuatro de sus seis goles con la camiseta xeneize. El más recordado fue el 1-1 parcial ante Fluminense en la final disputada en el Maracaná.

También quedó en la memoria su gol decisivo frente a Deportivo Pereira en la fase de grupos, un tanto que revitalizó al equipo dirigido por Jorge Almirón y resultó clave para la clasificación.

Su último partido con Boca fue en la victoria 2-1 ante Estudiantes, en La Plata, donde ingresó para disputar los últimos 29 minutos.

Cómo impacta su salida en el plantel

Enterados de la decisión de Advíncula, en Boca ajustaron el tablero. La dirigencia frenó el préstamo de Lucas Blondel a Argentinos Juniors, ya que la idea es no desprenderse de más de un lateral derecho. Más atrás en la consideración aparece Dylan Gorosito, juvenil con proyección y presencia en selecciones juveniles.

Así, Boca cierra un ciclo con uno de los referentes de los últimos años. Advíncula se va con números importantes, goles inolvidables y una huella marcada en una etapa intensa del club. El Rayo eligió cambiar de aire y todo indica que su próximo destino estará en Perú, donde buscará el cierre de una carrera extensa y cargada de capítulos decisivos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca
Notas relacionadas
La pésima noticia que recibió Boca en el comienzo de la pretemporada
Sin refuerzos y con el mercado de pases en marcha: el plan de Boca con el "Changuito" Zeballos
Centurión rompió el silencio y contó todo: el regreso a Boca que no fue, las heridas que lo marcaron y su futuro

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar