Un famoso extenista argentino será papá por segunda vez

Incluso, fue más allá al dimensionar la magnitud del proyecto: “Son 10 mil hectáreas, un complejo… no, no, lo que va a hacer ahí va a ser monstruoso”, lanzó al aire, generando sorpresa entre los panelistas y sumando un nuevo condimento a la noticia.

Gaudio está en pareja desde 2018 con la modelo Helena Ayerza, a quien conoció en Pilar, donde viven ambos. Si bien tuvieron su primera aparición pública juntos durante unas vacaciones en Punta del Este al verano siguiente, siempre optaron por mantener un bajo perfil, con pocas exposiciones en redes sociales.

El primer hijo de la pareja se llama Vicente y nació en 2023. Ahora, la familia se prepara para recibir a una nena, una nueva etapa que los encuentra lejos de los flashes, pero atravesados por un momento de plenitud personal.

MJOQ32C5GFFJJBWUFAXFPPBHMY

Retirado del tenis profesional en 2011, Gastón Gaudio llegó a ser número 5 del ranking ATP y su logro más recordado fue la histórica consagración en Roland Garros 2004, cuando protagonizó una final inolvidable ante Guillermo Coria. Tras perder los dos primeros sets, logró una remontada épica y se quedó con el título por 0-6, 3-6, 6-4, 6-1 y 8-6, en uno de los partidos más emblemáticos del tenis argentino.

Entre la felicidad familiar y un ambicioso proyecto lejos de las canchas, el presente del “Gato” atraviesa una etapa de transformación que vuelve a ponerlo en el centro de la escena, aunque esta vez desde un lugar muy distinto al que lo consagró.

Embed

Cuál fue el "papelón" tenístico que protagonizó el "Gato" Gaudio

El año 2005 fue el mejor de la carrera tenística de Gastón Gaudio. El deportista nacido en Adrogué hace 36 años ganó Roland Garros –Grand Slam jugado en París- en un partido maratónico a Guillermo Coria, también argentino, en una final que quedará para la historia dorada del tenis nacional.

Sin embargo, en noviembre de ese año y luego de obtener su corona más preciada, el Gato se llevó la peor derrota de su vida: Roger Federer, el suizo y uno de los mejores tenistas de la historia, lo aplastó 6-0, 6-0, en las semifinales del Master de Shanghai.

Claro, hubo una explicación a ese bochorno deportivo. Él mismo lo explicó en Perros de la Calle, el ciclo radial de Andy Kusnetzoff.

“Yo estaba en el hotel, en el momento más importante de mi carrera. Me llaman de una radio argentina, y con Shanghai hay mucha diferencia horaria. En el estudio del programa de radio estaba una ex mía. Eso llevó a que después, mi novia de ese momento (Marcela Kloosterboer) me haga un escándalo hasta las 3 de la mañana del día del partido”, relató ante la sorpresa de los integrantes del programa.

“En vez de estar concentrado en el partido, tenía que explicar pavadas. No puedo creer porque fui tan boludo. Hoy por suerte no me pasaría”, cerró el tenista, con la misma chispa de siempre.