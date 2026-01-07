Disney+ presentó el tráiler oficial de la serie dramática "Belleza Perfecta": cuándo se estrena

Belleza Perfecta es un thriller global que plantea una pregunta fundamental: ¿qué estaría uno dispuesto a sacrificar para alcanzar la perfección de la belleza hegemónica?

El elenco de la serie Belleza Perfecta

Las estrellas invitadas incluyen a Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jessica Alexander, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher y Vincent D’Onofrio.

Creada y escrita por Ryan Murphy y Matthew Hodgson, Belleza Perfecta de FX cuenta con la producción ejecutiva de Murphy, Hodgson, Peters, Ramos, Pope, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Michael Uppendahl, Alexis Martin Woodall, Eric Gitter, Peter Schwerin y Jeremy Haun. Está basada en la serie de cómics escrita por Haun y Jason A. Hurley, quien también se desempeña como consultor. Belleza Perfecta es una producción de 20th Television.

Mirá el tráiler de Belleza Perfecta en Disney+