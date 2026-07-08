Se supo qué escondía Lautaro Martínez en su canillera frente a Egipto: su cábala especial

Como ocurre con muchos deportistas, Lautaro Martínez cuenta con sus propias rutinas y objetos especiales antes de cada partido. Más allá de la preparación física, los entrenamientos y la concentración previa, el delantero encuentra en la fe un respaldo emocional para afrontar los compromisos más importantes de su carrera.

Luego del triunfo ante Egipto, El Toro Martínez resaltó la actitud del grupo y el espíritu de lucha que caracteriza a la Selección argentina. En ese sentido, dejó una frase que reflejó la mentalidad del equipo después de una remontada inolvidable: "Este equipo no se rinde y sigue hasta el final".

Cuál es la imagen del pasado de la pareja de Lautaron Martínez que dejó a todos en shock

A principios de junio, antes de que diera inicio la Copa del Mundo, una postal del pasado de una de las figuras femeninas más reconocidas vinculadas a la Selección Argentina volvió a tomar protagonismo en las redes sociales. La imagen, correspondiente a una etapa anterior de su vida, comenzó a difundirse rápidamente y generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios.

La protagonista de esta historia es Agustina Gandolfo, pareja del delantero Lautaro Martínez y una de las personalidades más seguidas dentro del entorno del equipo comandado por Lionel Scaloni. La fotografía, tomada varios años atrás, llamó la atención de los internautas, quienes no tardaron en realizar comparaciones entre aquella versión de la influencer y su apariencia actual.

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, la imagen generó opiniones divididas. Muchos seguidores salieron a cuestionar los comentarios negativos y remarcaron que los cambios forman parte del paso del tiempo. “¿Ustedes realmente la ven fea en la primer imagen? Qué consumidos están por los estándares de bellezas impuestos”, expresó una usuaria. En la misma línea, otro comentario señaló: “Muy quemada la cabeza para decir que en la primera foto es fea y en la segunda linda”.

También aparecieron mensajes que defendieron su evolución personal y estética: “¿Y si digo que era más linda antes?” y “Pero está igual, solo creció, se maquilló y peinó. Nada que ver la foto. Dejen de llorar por todo”, fueron algunas de las respuestas que circularon.

Sin embargo, la publicación también recibió críticas. “Agus Gandolfo es la prueba de que no sos fea, sos pobre”, escribió una persona al acompañar la comparación. Otro usuario agregó: “En la primera no era fea, era grasa”.

Más allá de la polémica, la imagen permitió observar la transformación de Agustina Gandolfo a lo largo de los años. Actualmente, la mendocina se destaca como una influencer con gran presencia en redes sociales y una imagen asociada al mundo de la moda y el fitness.