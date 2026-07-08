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Se supo qué escondía Lautaro Martínez en su canillera frente a Egipto: su cábala especial

Durante el encuentro ante la selección egipcia, un gesto oculto del atacante Lautaro Martínez reveló una vez más el lugar que ocupa la fe en su día a día. Mirá el detalle que no pasó inadvertido.

A24.com | Gabriela Bentolila
por Gabriela Bentolila | 8 jul 2026, 08:00
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Se supo qué escondía Lautaro Martínez en su canillera frente a Egipto: su cábala especial
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Se supo qué escondía Lautaro Martínez en su canillera frente a Egipto: su cábala especial

Sin duda, Lautaro Martínez fue uno de los grandes protagonistas de la jornada que terminó con la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. Más allá de la agónica victoria frente a Egipto, en un partido que tuvo a la Scaloneta abajo en el marcador por 0-2 hasta los minutos finales y que logró revertir con tres goles para quedarse con el triunfo, un particular gesto del delantero del Inter llamó la atención de los hinchas y rápidamente se volvió viral.

El atacante argentino volvió a demostrar que la fe ocupa un lugar importante en su vida y que la lleva consigo en cada desafío deportivo. Durante el encuentro, Lautaro Martínez utilizó debajo de la media una de sus canilleras con una imagen de la Virgen de Luján, un símbolo que lo acompaña desde hace tiempo y que representa para él una protección especial antes de salir a la cancha.

La imagen del objeto personal del futbolista comenzó a circular después del partido y generó una ola de mensajes de apoyo y admiración por parte de los fanáticos. En la canillera se podía observar la estampa de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, acompañando al delantero en una noche decisiva para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Este gesto de Lautaro Martínez se suma a otras demostraciones de fe que tuvieron lugar dentro del plantel durante la competencia. En el partido de la Selección argentina frente a Cabo Verde, algunos integrantes del equipo también habían recurrido a un elemento religioso al utilizar agua bendita antes del encuentro, dejando en evidencia la importancia que tienen estas prácticas personales para varios futbolistas.

Como ocurre con muchos deportistas, Lautaro Martínez cuenta con sus propias rutinas y objetos especiales antes de cada partido. Más allá de la preparación física, los entrenamientos y la concentración previa, el delantero encuentra en la fe un respaldo emocional para afrontar los compromisos más importantes de su carrera.

Luego del triunfo ante Egipto, El Toro Martínez resaltó la actitud del grupo y el espíritu de lucha que caracteriza a la Selección argentina. En ese sentido, dejó una frase que reflejó la mentalidad del equipo después de una remontada inolvidable: "Este equipo no se rinde y sigue hasta el final".

Cuál es la imagen del pasado de la pareja de Lautaron Martínez que dejó a todos en shock

A principios de junio, antes de que diera inicio la Copa del Mundo, una postal del pasado de una de las figuras femeninas más reconocidas vinculadas a la Selección Argentina volvió a tomar protagonismo en las redes sociales. La imagen, correspondiente a una etapa anterior de su vida, comenzó a difundirse rápidamente y generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios.

La protagonista de esta historia es Agustina Gandolfo, pareja del delantero Lautaro Martínez y una de las personalidades más seguidas dentro del entorno del equipo comandado por Lionel Scaloni. La fotografía, tomada varios años atrás, llamó la atención de los internautas, quienes no tardaron en realizar comparaciones entre aquella versión de la influencer y su apariencia actual.

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, la imagen generó opiniones divididas. Muchos seguidores salieron a cuestionar los comentarios negativos y remarcaron que los cambios forman parte del paso del tiempo. “¿Ustedes realmente la ven fea en la primer imagen? Qué consumidos están por los estándares de bellezas impuestos”, expresó una usuaria. En la misma línea, otro comentario señaló: “Muy quemada la cabeza para decir que en la primera foto es fea y en la segunda linda”.

También aparecieron mensajes que defendieron su evolución personal y estética: “¿Y si digo que era más linda antes?” y “Pero está igual, solo creció, se maquilló y peinó. Nada que ver la foto. Dejen de llorar por todo”, fueron algunas de las respuestas que circularon.

Sin embargo, la publicación también recibió críticas. “Agus Gandolfo es la prueba de que no sos fea, sos pobre”, escribió una persona al acompañar la comparación. Otro usuario agregó: “En la primera no era fea, era grasa”.

Más allá de la polémica, la imagen permitió observar la transformación de Agustina Gandolfo a lo largo de los años. Actualmente, la mendocina se destaca como una influencer con gran presencia en redes sociales y una imagen asociada al mundo de la moda y el fitness.

     

 

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