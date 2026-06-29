Tensión total: el contundente gesto del Atlético de Madrid con Julián Álvarez en medio de rumores de salida

El mercado de pases del fútbol europeo sumó un capítulo de máxima tensión que promete sacudir los planes de la Selección Argentina en plena competencia internacional. La relación entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid pareciera no tener retorno. Esta mañana, el club madrileño anunció de forma oficial su nueva camiseta y lo hizo utilizando la imagen de varias de sus principales figuras, casi todas actualmente afectadas al Mundial: sin embargo, el delantero argentino brilló por su ausencia. A este llamativo desplante institucional se le suma que en España aseguran que Diego Simeone no tiene en mente tratar de convencerlo y ya le pidió a la dirigencia que lo transfirieran en este período de fichajes.