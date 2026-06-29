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Tensión total: el contundente gesto del Atlético de Madrid con Julián Álvarez en medio de rumores de salida

La relación entre el delantero argentino y el conjunto colchonero parece haber entrado en una fase de ruptura irreversible. En las últimas horas, un gesto del club español encendió todas las alarmas.

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Tensión total: el contundente gesto del Atlético de Madrid con Julián Álvarez en medio de rumores de salida

El mercado de pases del fútbol europeo sumó un capítulo de máxima tensión que promete sacudir los planes de la Selección Argentina en plena competencia internacional. La relación entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid pareciera no tener retorno. Esta mañana, el club madrileño anunció de forma oficial su nueva camiseta y lo hizo utilizando la imagen de varias de sus principales figuras, casi todas actualmente afectadas al Mundial: sin embargo, el delantero argentino brilló por su ausencia. A este llamativo desplante institucional se le suma que en España aseguran que Diego Simeone no tiene en mente tratar de convencerlo y ya le pidió a la dirigencia que lo transfirieran en este período de fichajes.

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La mecha de este conflicto se encendió del otro lado del Atlántico tras las declaraciones del propio futbolista. "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", declaró sorpresivamente el cordobés tras el partido de Argentina ante Austria. A partir de ese testimonio del oriundo de Calchín, en Madrid se activó una bomba de tiempo que está cada vez más cerca de explotar, abriendo un escenario de negociaciones contrarreloj donde se vienen días absolutamente decisivos para el futuro de su carrera profesional.

Qué futbolistas aparecen en la presentación de la camiseta del Atlético de Madrid y por qué no está Julián Álvarez

En las primeras horas de este lunes mundialista, el Colchonero presentó en sus plataformas digitales el diseño de su nueva casaca para la próxima temporada. Para la campaña publicitaria, la institución utilizó como imagen principal a varios de sus futbolistas destacados: Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Giuliano Simeone aparecieron en el anuncio, mientras que Julián Álvarez no aparece en ningún lado. Esta exclusión deliberada alimenta las versiones de una ruptura total entre el atacante y el cuerpo técnico del "Cholo".

Cuánto pide el Atlético de Madrid para vender a Julián Álvarez y qué clubes quieren comprarlo

Ante la postura del jugador de emigrar, la cúpula dirigencial de la escuadra española ya fijó las condiciones económicas para sentarse a negociar:

  • El precio de salida: En España se habla de que el Atlético de Madrid le puso un precio de 150 millones de euros y está dispuesto a venderlo, con la venia de Diego Simeone. El entrenador argentino cree que la situación interna se volvió completamente irreversible y por eso le solicitó a la comisión directiva que hagan caja con su ficha.

  • La postura con el Barcelona: El conjunto catalán espera y, por ahora, no desespera: Barcelona tiene preparada una oferta millonaria, aunque sabe que no la tendrá fácil debido a que la única traba para el sueño de Julián es que el Atlético de Madrid no quiere vendérselo a un rival directo de la Liga.

  • Interés de clubes extranjeros: Hasta el momento, el club Colchonero solo ha mostrado predisposición real para negociar el pase con instituciones del exterior. En esa línea, Arsenal de Inglaterra y Paris Saint Germain de Francia son dos de los equipos que mostraron un marcado interés por quedarse con el ex-River.

Sin embargo, el panorama permanece abierto en el Viejo Continente: si no hay un acuerdo formal con ninguno de estos clubes extranjeros y el Barcelona insiste y pone sobre la mesa los 150 millones de euros, la posibilidad de que Julián Álvarez se vista de culé está latente.

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