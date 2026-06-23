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Tensión en pleno Mundial

Escándalo por Julián Álvarez: por qué el Atlético analiza denunciar al Barcelona ante la FIFA

El club español estudia una presentación formal. Las declaraciones de la Araña sobre su deseo de ser transferido desataron la furia de los simpatizantes rojiblancos.

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Escándalo por Julián Álvarez: Atlético de Madrid analiza denunciar al Barcelona ante la FIFA

Escándalo por Julián Álvarez: Atlético de Madrid analiza denunciar al Barcelona ante la FIFA

Lo que parecía una simple declaración en plena Copa del Mundo terminó desatando un conflicto de alto voltaje en España. El Atlético de Madrid estudia denunciar al Barcelona ante la FIFA por una presunta negociación sin autorización con el delantero argentino, mientras que las recientes declaraciones del atacante provocaron una fuerte reacción de los hinchas, que incluso llegaron a quemar camisetas con su nombre.

Leé también Real Madrid hizo una impactante oferta por Julián Álvarez: qué respondió el Atlético
Real Madrid hizo una impactante oferta por Julián Álvarez. (Foto: Reuters)

La tensión se disparó después de que el campeón del mundo hablara tras la victoria de la Selección argentina por 2-0 frente a Austria en la segunda fecha del Mundial 2026. En diálogo con ESPN, Julián dejó una frase que resonó con fuerza en España: “Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, expresó, sin precisar cuál sería su destino.

Según revelaron fuentes del Atlético de Madrid a la agencia EFE, la dirigencia rojiblanca tiene previsto analizar este martes la posibilidad de realizar una presentación ante la FIFA contra el Barcelona por considerar que intentó avanzar sobre el futbolista sin el consentimiento del club, con el que mantiene contrato hasta junio de 2030.

En el entorno del equipo dirigido por Diego Simeone entienden que existe una estrategia del conjunto catalán para presionar por la salida del jugador, una metodología que, según sostienen, ya utilizaron anteriormente con otros futbolistas.

Además, remarcan que no tienen intención de negociar por el delantero argentino y recuerdan que tanto al Barcelona como al Real Madrid les transmitieron que sólo aceptarían una salida mediante el pago de la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros.

La guerra con Barcelona viene de hace meses

La relación entre ambas instituciones ya venía deteriorada. El pasado 29 de mayo, el Atlético publicó un duro comunicado en redes sociales en el que denunció una “campaña de acoso y derribo” sobre Julián Álvarez.

“Filtraciones interesadas, fake news, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos...”, había escrito la entidad madrileña en un mensaje que apuntó directamente al Barcelona.

Julián Álvarez llegó al Atlético en el verano europeo de 2024 procedente del Manchester City y desde entonces disputó 106 partidos, en los que marcó 49 goles y se convirtió en una de las grandes figuras del equipo de Simeone.

La reacción de los hinchas: camisetas quemadas y una relación rota

Las declaraciones del ex River impactaron de lleno entre los simpatizantes del Atlético de Madrid, que no tardaron en expresar su enojo en las redes sociales.

En las últimas horas comenzaron a viralizarse videos de fanáticos rojiblancos quemando camisetas con el nombre y el dorsal de Julián Álvarez, una señal del profundo malestar que generaron sus palabras y que podría marcar un punto de no retorno en la relación entre el futbolista y parte de la afición.

Mientras el delantero continúa concentrado con la Selección argentina en el Mundial 2026, en España la incertidumbre crece y el conflicto entre Atlético de Madrid y Barcelona amenaza con trasladarse incluso al ámbito de la FIFA.

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