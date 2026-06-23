En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Julián Álvarez
Video

"Traidor": la brutal reacción de los hinchas del Atlético de Madrid contra Julián Álvarez tras sus declaraciones

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales después de que el delantero argentino admitiera que quiere dejar el club. El Atlético de Madrid, además, analiza denunciar al Barcelona ante la FIFA.

Banner Seguinos en google DESK
Traidor: los hinchas de Atlético de Madrid quemaron la camiseta de Julián Álvarez tras sus declaraciones

"Traidor": los hinchas de Atlético de Madrid quemaron la camiseta de Julián Álvarez tras sus declaraciones

La relación entre Julián Álvarez y parte de los hinchas del Atlético de Madrid parece haber llegado a un punto de quiebre. En las últimas horas se viralizaron videos en las redes sociales en los que fanáticos del conjunto español aparecen quemando camisetas con el nombre del delantero argentino, en una muestra del fuerte malestar que generaron sus recientes declaraciones sobre su futuro.

Leé también Guerra total en España: la picante burla del Atlético tras rechazar la millonaria oferta del Real Madrid por Julián Álvarez
guerra total en espana: la picante burla del atletico tras rechazar la millonaria oferta del real madrid por julian alvarez

Las imágenes comenzaron a circular poco después del triunfo de la Selección argentina por 2-0 ante Austria en el Mundial 2026. Tras el encuentro, el ex River reconoció públicamente que su deseo es abandonar el club madrileño.

“Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, aseguró en una entrevista con ESPN, sin revelar cuál sería su próximo destino.

Sus palabras cayeron como un balde de agua fría entre los simpatizantes rojiblancos, que interpretaron la frase como una señal definitiva de que el atacante quiere cambiar de aire apenas termine la Copa del Mundo.

Además de las imágenes de camisetas incendiadas, en las redes sociales comenzaron a multiplicarse mensajes de enojo contra el campeón del mundo.

Uno de ellos se volvió viral por la contundencia de su frase: “Algunos jugadores dejan una huella. Otros dejan una lección. El tiempo pone cada cosa en su sitio”.

La reacción de los fanáticos refleja el deterioro del vínculo entre Julián y una parte de la afición colchonera, que hasta hace pocos meses lo consideraba uno de los grandes ídolos del equipo.

El Atlético de Madrid analiza denunciar al Barcelona

En medio de la polémica, la dirigencia del Atlético estudia presentar una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por una presunta negociación sin autorización con el delantero argentino.

Según informó la agencia EFE, en el club madrileño consideran que la entidad catalana avanzó sobre el futbolista pese a que tiene contrato vigente hasta junio de 2030.

La postura del Atlético es inflexible: no tiene intención de vender a Julián Álvarez y ya dejó en claro que cualquier club interesado deberá abonar la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros.

Mientras tanto, el delantero continúa concentrado con la Selección argentina en el Mundial 2026, pero en España el escándalo ya tomó temperatura y amenaza con convertirse en uno de los grandes conflictos del mercado de pases europeo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Julián Álvarez
Notas relacionadas
¿Quién es el 9 de la Selección? La decisión de Scaloni con Lautaro Martínez y Julián Álvarez ante Argelia
Escándalo por Julián Álvarez: por qué el Atlético analiza denunciar al Barcelona ante la FIFA
Los cuatro récords Guinness que rompió Messi tras su doblete ante Austria en el Mundial 2026

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar