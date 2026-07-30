Se conoció el verdadero motivo de la separación de Franco Colapinto y Maia Reffico

El periodista también señaló que, durante el Road Show de la Fórmula 1 realizado en Buenos Aires, ya existían algunas señales de desgaste entre ambos. “Hasta ese momento venía tensa la cuestión, pero ella se había ido a Madrid y había aplazado ciertos compromisos”, explicó sobre la situación que atravesaban en aquel momento.

No obstante, Méndez fue enfático al descartar que el distanciamiento estuviera relacionado con una falta de sentimientos entre ellos. “No venía tenso por el cariño que se tenían ellos, sino por lo que hay alrededor de ellos. La familia y todo el entorno”, aseguró al referirse a las dificultades externas que, según su información, afectaron la relación.

En esa misma línea, sostuvo que la enorme exposición que implica competir en la máxima categoría del automovilismo mundial también habría influido en la vida privada del joven piloto. “Todo lo que él haga en sus redes sociales y en su vida privada está supervisado por Alpine y por la Fórmula 1. La Fórmula 1 es como la monarquía, te miden hasta con quién salís”, afirmó.

Mientras tanto, Franco Colapinto continúa afianzando su presente deportivo dentro de la categoría, al tiempo que Maia Reficco mantiene una agenda laboral muy intensa con proyectos internacionales, entre los que figuran una película junto a Eva Longoria y otras producciones para Netflix.

Sobre ese punto, el periodista remarcó que las obligaciones profesionales de ambos terminaron siendo un factor determinante. “Ella fue aplazando muchos compromisos. Vive entre Nueva York y Madrid, pero ya no puede dejar su carrera para acompañarlo”, comentó. Además, volvió a desmentir cualquier versión relacionada con una tercera persona: “No hay terceros en discordia. Es realmente por el calendario que tienen ellos, por las presiones y porque los dos están creciendo muchísimo en sus carreras”, reveló.

Por último, pese a que la separación ya es un hecho, Gustavo Méndez dejó abierta una puerta para una eventual reconciliación en el futuro. “Lo que me dijeron es que, atención, no es definitiva. Tal vez a fin de año o en unos próximos meses se vuelvan a encontrar”, concluyó.

Cuál fue la contundente señal de que Franco Colapinto y Maia Reficco se había separado

Los rumores sobre el distanciamiento entre Franco Colapinto y Maia Reficco estallaron hace varios días y, tras ello, surgió un dato que volvió a instalar las dudas sobre la ahora expareja. En ese contexto, Marina Calabró compartió esta semana en PrimiciasYa (América TV) una información que, para muchos, resultó una de las pistas más contundentes acerca de una ruptura.

Durante el programa, la periodista hizo referencia a un movimiento del joven piloto que no pasó inadvertido y que rápidamente comenzó a generar repercusiones. Según contó, Colapinto habría vuelto a aparecer en Raya, la exclusiva aplicación destinada a citas y networking que suele ser utilizada por celebridades y figuras de alto perfil.

"Hablando de amores y desamores, hay más indicios de ruptura entre Franco Colapinto y Maia Reficco. ¿Por qué? Porque reapareció Colapinto en Raya. ¿Sabes qué es Raya, Ventu? Es una aplicación de citas y networking exclusiva y privada, famosa por ser utilizada por celebridades y personas de alto perfil", expresó la conductora al presentar el tema.

Luego, Calabró explicó que no cualquier persona puede registrarse en esa plataforma, ya que cuenta con un sistema de admisión especialmente diseñado para preservar su exclusividad. "Para ingresar necesitas invitación de un miembro activo o un perfil destacado en Instagram y la aprobación de un comité de selección anónimo", precisó.

La noticia sobre la presunta reaparición del corredor argentino en esa aplicación despertó rápidamente comentarios y especulaciones, tanto entre los fanáticos de la Fórmula 1 como entre quienes siguen de cerca su historia con Reficco. Si bien no constituye una confirmación de la separación, el dato fue interpretado por muchos como un nuevo indicio de que la relación podría estar atravesando un momento delicado o incluso haber llegado a su fin.

Como si eso fuera poco, también comenzó a instalarse otra teoría vinculada al origen de la información. En las redes sociales aparecieron distintas versiones sobre quién habría dado a conocer el supuesto regreso de Colapinto a Raya, un detalle que incrementó todavía más la repercusión del tema.

"Hay mucha especulación en las redes que siguen a la F1 sbre quién pudo haber filtrado que Franco volvió a esta app de citas, dicen que podría haber sido la mismísima Maia Reficco", concluyó Marina Calabró, dejando abierta una nueva incógnita en torno al vínculo entre ambos.