El Gobierno eliminó al Ministerio del Interior y Diego Santilli absorbe sus funciones

La otra función importante es que será el encargado de actuar como nexo con el Congreso nacional. Como dijo el vocero Adrián Ravier - en su primera conferencia en esa función - La Libertad Avanza no tiene mayorías propias en el Poder Legislativo y depende de los acuerdos con otras fuerzas políticas. Allí será clave el movimiento del Jefe de Gabinete, por su buena relación con los gobernadores - 13 estuvieron en su asunción oficial - y el vínculo con los demás bloques en Diputados. Santilli proviene del PRO de Mauricio Macri.

Diego Santilli: Jefe de Gabinete y ministro del Interior

El Boletín Oficial le dio el marco legal de varias de las cuestiones que el Gobierno discutió en los meses del "caso Adorni". Ahora, para el nuevo jefe de Gabinete aumenta el poder o la importancia dentro de los colaboradores del presidente Javier Milei.

El decreto 571/2026 subsume al Ministerio del Interior en el área de la jefatura de ministros. Por lo tanto, la importancia de Santilli es mayor. No sólo será el coordinador de la actividad de los ministros del Gabinete. Lentamente, nos aproximamos al "reloj propio" de la política. Las elecciones de 2027, dentro de poco, ya no estarán tan lejos, en sus intereses, y comenzarán alianzas clave para esas elecciones.

Diego Santilli, como ministro del Interior, tiene dos elementos muy importantes en su cartera. Primero, deberá llevar a adelante la relación y acuerdos con los gobernadores para que nada desvié su "macroeconomía superavitaria". La economía de las provincias es un elemento importante, tanto como el manejo de las obras públicas.

El otro tema es el Congreso de la Nación. El Gobierno necesita aliados para el nuevo presupuesto, suspender o eliminar las PASO y otros temas electorales y gubernamentales importantes. La Libertad Avanza necesita el voto de los senadores que responden a gobernadores peronistas, radicales y del PRO (como Entre Ríos). Lo mismo puede decirse en la cámara de Diputados.

Todas esas duras negociaciones estarán también bajo la égida de Diego Santilli.

Gobernadores t el jefe de Gobierno porteño cuando asumió Santilli como Jefe de Gabinete. La relación con las provincias, estará en su órbita gracias a un nuevo decreto del Poder Ejecutivo. (Foto: Archivo)

Dos funcionarios que siguen

En su artículo ARTÍCULO 5º, el Decreto dice: "El Jefe de Gabinete de Ministros será asistido por un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior, en quienes podrá delegar las facultades relacionadas con las materias que le competen".

Ignacio Devitt asumirá como vicejefe de Gabinete, mientras que Gustavo Coria ocupará la Vicejefatura de Interior. Ambos son funcionarios de confianza de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.