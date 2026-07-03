Bomba polar en Argentina, ¿y el día más frío?: cómo estará el tiempo el fin de semana

Su ingreso suele estar acompañado por vientos intensos del sector sur, un brusco descenso de la temperatura y, cuando coincide con suficiente humedad e inestabilidad atmosférica, puede favorecer la caída de nieve incluso en zonas donde este fenómeno es poco frecuente.

Este viernes podría ser el día más frío del año

Según el pronóstico del SMN, este viernes 3 de julio se perfila como la jornada más fría de 2026 en el AMBA. Se espera una temperatura mínima de -1 °C y una máxima que apenas alcanzará los 10 °C, aunque la sensación térmica podría ubicarse varios grados por debajo debido al viento.

El jueves, la Ciudad de Buenos Aires registró una mínima de 1,8 °C, la más baja del año hasta el momento, mientras que la sensación térmica descendió hasta -0,7 °C. En localidades del conurbano, como Morón, el registro fue todavía más extremo, con una sensación térmica de -5,1 °C.

Alertas por frío extremo en gran parte del país

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional muestra que gran parte del territorio continúa bajo advertencias por temperaturas extremas.

Las alertas amarillas indican un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente para grupos de riesgo, mientras que las alertas naranjas representan un riesgo moderado a alto, con posibilidad de consecuencias para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las provincias alcanzadas incluyen:

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

La Pampa

San Luis

Mendoza

San Juan

La Rioja

Catamarca

Tucumán

Santiago del Estero

Chaco

Formosa

Corrientes

Misiones

Salta

Jujuy, entre otras.

En cambio, buena parte de la Patagonia ya quedó fuera de las alertas, ya que allí las temperaturas registradas son habituales para esta época del año.

Maquinchao volvió a ser el lugar más frío del país

Entre los registros oficiales más bajos informados por el SMN, Maquinchao (Río Negro) encabezó nuevamente el ranking nacional con una temperatura mínima de -14,2 °C.

Detrás aparecieron Esquel (Chubut): -8,4 °C, con una sensación térmica de -15,1 °C; y El Bolsón (Río Negro): -8 °C.

En el centro del país, localidades de Buenos Aires y La Pampa registraron mínimas cercanas a los -6 °C, favoreciendo la formación de fuertes heladas.

Nevadas que sorprendieron a varias provincias

Uno de los fenómenos más llamativos de esta irrupción polar volvió a ser la nieve en lugares donde habitualmente no se registra.

En la provincia de Buenos Aires, hubo reportes de nevadas y aguanieve en:

Mar del Plata , donde volvió a nevar sobre las playas por primera vez en 35 años .

, donde volvió a nevar sobre las playas por primera vez en . Sierra de la Ventana .

. Tandil .

. Olavarría .

. Tres Arroyos .

. Lobería .

. Sierra de los Padres.

Las imágenes de playas, sierras y campos completamente blancos se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El fenómeno también alcanzó otras provincias. En Córdoba, localidades como La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita amanecieron cubiertas de nieve.

Mientras tanto, en Tafí del Valle (Tucumán) volvió a registrarse una importante nevada, un atractivo habitual durante los inviernos más intensos de esa región.

¿Cuándo mejora el tiempo?

El pronóstico del SMN anticipa una mejora gradual durante el fin de semana. El sábado las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente, con una mínima cercana a 3 °C y una máxima de 13 °C en el AMBA.

Para el domingo, las máximas seguirán rondando los 13 °C, aunque aumentará la probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche debido al ingreso de una perturbación en altura.

La próxima semana continuará el ascenso térmico, con máximas que podrían alcanzar los 17 °C entre el martes y el miércoles, marcando el retiro progresivo de la masa de aire polar que domina gran parte del país.