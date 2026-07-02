Conferencia de Scaloni: "No va a ser fácil", el aviso antes del duelo entre Argentina y Cabo Verde

"Es un equipo que no ha perdido. Contra Arabia Saudita mereció ganar. Contra España y Uruguay sufrió un poco más. Se defienden bien, salen rápido de contra y tienen jugadores con buen pie. No nos sorprenden. Son un buen equipo", analizó.

Consultado por la presencia de Lionel Messi, Scaloni prefirió no confirmar la formación. "Ya veremos. No tiene mucho sentido responder ahora si no sé cómo será el partido y cómo estará él. Supongo que estará, pero depende de varias cosas. Es muy difícil vaticinar", respondió.

También se refirió a los principales candidatos a quedarse con el título y ubicó entre los favoritos a Francia, Brasil, Colombia, Inglaterra, España y México, al que elogió por su rendimiento frente a Ecuador.

La crítica por el calor en Miami

Uno de los temas que más llamó la atención fue la queja del entrenador por el horario del partido. El encuentro comenzará a las 18 de Miami, en medio de temperaturas elevadas y una humedad intensa.

"Mañana a las 18 de Miami habrá calor y humedad. Se podría haber jugado a la noche. Es espectáculo. Creo que podría haber sido mejor a la noche. La final de la Copa América contra Colombia se jugó a la noche. Si hace calor, el espectáculo no es el mismo. El partido se va a jugar como sea igual", sostuvo.

Scaloni también fue consultado por los comentarios en redes sociales sobre supuestos beneficios arbitrales para la Argentina y les quitó importancia. "No hay que mirar las redes sociales. Hoy cualquiera pone una cosa chica y se hace algo grande. No hay que darle importancia", respondió.

De Paul elogió a Cabo Verde y habló de la ilusión de repetir el título

Antes del entrenador, Rodrigo De Paul también dialogó con la prensa y valoró el crecimiento del próximo rival de la Argentina. "Cabo Verde hizo los méritos y por eso está donde está. Lo hemos estudiado. Ya vimos bastantes videos y tenemos una idea", explicó.

"Tenemos las mismas ganas de conseguir lo que conseguimos en Qatar. De no suceder, la desilusión será igual. Y de suceder, la felicidad será igual de grande", agregó

Además, volvió a destacar a Lionel Messi. "Para mí es el mejor de todos, de toda la historia. Hay que darle las herramientas para que haga lo que sabe. Cuando eso sucede, su nivel es el más alto de todos", señaló.

Las dudas de Scaloni para definir el once

La selección argentina llegó el miércoles por la noche a Miami después de completar la preparación en Kansas y este jueves realizará el último entrenamiento antes del compromiso.Con la recuperación de la mayoría de los futbolistas que habían arrastrado molestias físicas durante el inicio del torneo, Scaloni cuenta con casi todo el plantel disponible.

Las principales incógnitas pasan por el lateral izquierdo, donde compiten Facundo Medina y Nicolás Tagliafico, y por el ataque, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez disputando un lugar junto a Lionel Messi y Thiago Almada.

En defensa, Cristian Romero ya dejó atrás la molestia en la rodilla derecha y está en condiciones de regresar, mientras que el mediocampo volvería a estar integrado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac.