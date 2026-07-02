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La verdad oculta: el insólito motivo por el que el Cuti Romero llevaba un magiclick en su valija

El insólito hallazgo en el escáner aeroportuario que desató las carcajadas de Lionel Messi y Rodrigo De Paul tiene una explicación que pocos imaginaban.

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La verdad oculta: el insólito motivo por el que el Cuti Romero llevaba un magiclick en su valija

La intimidad de los vigentes campeones del mundo durante la competencia ecuménica siempre deja perlitas imperdibles para los fanáticos, pero la última secuencia ocurrida en el aeropuerto de Kansas superó todas las expectativas. En medio de los habituales controles aduaneros al plantel, la valija de Cristian “Cuti” Romero quedó retenida bajo la estricta mirada de los agentes de seguridad. Lo que inicialmente se perfilaba como un control de rutina y tensión en el búnker de la Administración de Seguridad en el Transporte terminó transformándose en un desopilante momento que tuvo a Lionel Messi y al mediocampista Rodrigo De Paul como testigos de lujo.

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Al abrir el equipaje del defensor central cordobés para revisar un objeto sospechoso que había sido detectado previamente por las pantallas del escáner, los inspectores aeroportuarios y sus propios compañeros se encontraron con una sorpresa absoluta. Lejos de tratarse de algún elemento prohibido de peligro, tecnología de punta o indumentaria extra, el misterioso artículo resultó ser un chispero doméstico. El utilitario de cocina de uso cotidiano desentonaba por completo con el equipaje de una estrella millonaria de la Premier League de Inglaterra y desató las carcajadas inmediatas de los futbolistas que presenciaban la requisa.

La presencia del capitán argentino en la escena le dio el toque definitivo al blooper aeroportuario. Al ver el objeto que su compañero intentaba ingresar en su bolso de mano, Lionel Messi no pudo contenerse y estalló de risa frente a las cámaras y el propio personal de migraciones, mientras el exjugador de Belgrano de Córdoba asimilaba la situación con cierta timidez.

Por qué el Cuti Romero llevaba un chispero de cocina en su equipaje del Mundial

Pocas horas más tarde del arribo a Florida, el misterio detrás de la presencia del particular elemento quedó completamente revelado y confirmó el costado más místico y esotérico del aguerrido defensor central de la Albiceleste.

Cuti Romero llevaba el chispero de cocina con un objetivo muy claro: prender el palo santo para sahumar las habitaciones de la concentración en Miami. El futbolista es un miembro activo y fundamental de “La banda del palo santo”, el célebre grupo interno que también integran Lisandro Martínez y Nahuel Molina, que se encarga de sacar las malas vibras en la previa de los partidos más importantes de la Copa del Mundo.

Cómo nació el ritual del palo santo dentro de la Selección Argentina

Esta particular cábala mística del plantel nacional tiene un trasfondo que se remonta directamente al exitoso proceso anterior del equipo en Medio Oriente. Esta costumbre esotérica nació originalmente en el Mundial de Qatar de la mano de Lisandro Martínez, quien comenzó a prender los trozos de madera para limpiar las energías tras haber caído enfermo debido al uso del aire acondicionado.

El hábito cobró fuerza rápidamente dentro del grupo y el ritual sumó al propio Cristian Romero y a Nahuel Molina. Desde ese momento, los defensores extendieron la práctica desde su pieza privada hacia los pasillos comunes de la concentración para ahuyentar las malas vibras antes de los partidos más importantes.

Sin embargo, a pesar de las risas y de las intenciones espirituales, las normas norteamericanas fueron implacables. Al tratarse de un elemento inflamable no permitido en la cabina del avión, la policía de seguridad le retuvo el chispero al defensor cordobés, quien finalmente tuvo que subir a la aeronave con las manos vacías y dejar su encendedor en el puesto de control de Kansas.

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