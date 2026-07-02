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De interino a leyenda: el récord histórico que Lionel Scaloni persigue pero que no podrá romper en este Mundial

El director técnico santafesino cumplirá una cifra mítica de presentaciones al frente de la Selección Argentina en el choque de 16avos. de final. El entrenador quedó a un paso del registro máximo en la historia del combinado nacional.

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Foto: Reuters 

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El encuentro de eliminación directa en el Hard Rock Stadium de Miami no será una jornada más para el cuerpo técnico del vigente campeón del mundo. Cuando la Selección Argentina se enfrente a Cabo Verde este viernes desde las 19:00, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni cumplirá 100 partidos al frente de la Albiceleste, una impresionante marca desde que debutó en el banco de suplentes el pasado 8 de septiembre de 2018.

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Foto: Reuters 

Esta increíble cifra lo consolida como el segundo director técnico con más encuentros en la historia del seleccionado nacional. Con el paso de los años y la continuidad de su proyecto, el oriundo de Pujato dejó atrás a referentes indiscutidos de la dirección técnica como César Luis Menotti, Carlos Salvador Bilardo, Alfio Basile y Marcelo Bielsa, y ahora solo tiene por delante a un nombre en los libros de historia: Guillermo Stábile.

Cuál es el récord histórico de partidos que Lionel Scaloni no podrá romper en este Mundial

El legendario Guillermo Stábile continúa en lo más alto del ranking con un registro de 124 partidos dirigidos. Esa marca se mantiene completamente vigente desde hace décadas, pero el actual conductor del seleccionado comenzó a reducir la diferencia a paso firme.

Sin embargo, a pesar de la expectativa, esto no lo logrará en este Mundial porque, aunque la Selección Argentina avance en todas las llaves y llegue a la final de la competencia, Scaloni solo alcanzará, como máximo, las 104 presentaciones. Para transformarse en el hombre con más partidos en el banco nacional, deberá mantener su continuidad al frente del equipo en los compromisos posteriores a la cita norteamericana.

Cabe recordar la magnitud de la marca a batir: Guillermo Stábile estuvo al mando de la Selección Argentina durante 20 años, entre 1941 y 1961, mientras de forma simultánea dirigía a San Lorenzo y luego a Estudiantes de La Plata, Ferro Carril Oeste y Racing Club (elenco con el que consiguió una Copa Nacional y se consagró tricampeón entre 1949 y 1951). En ese período de dos décadas, consiguió seis veces el Campeonato Sudamericano, lo que hoy se conoce como Copa América, y un Campeonato Panamericano.

Cómo quedó la tabla histórica de técnicos con más partidos en la Selección Argentina

El recorrido del actual campeón del mundo adquiere una relevancia mayúscula al repasar las estadísticas oficiales, sustentadas en un único ciclo sin interrupciones desde 2018. El ranking histórico de presencias se compone de la siguiente manera:

  • Guillermo Stábile: 124 partidos

  • Lionel Scaloni: 100 partidos (alcanzará esta cifra en el encuentro ante Cabo Verde)

  • César Luis Menotti: 79 partidos

  • Carlos Salvador Bilardo: 79 partidos

  • Alfio Basile: 76 partidos

  • Marcelo Bielsa: 69 partidos

  • Daniel Passarella: 52 partidos

  • Alejandro Sabella: 41 partidos

  • Gerardo Martino: 29 partidos

  • José Pékerman: 27 partidos

Los laureles conseguidos ya ubicaron al santafesino en el olimpo de los entrenadores de la Selección Argentina. La conquista del Mundial de Qatar 2022, las dos Copas América y la Finalissima cambiaron por completo la historia reciente del equipo. Si mantiene su continuidad de cara al futuro, el próximo gran desafío logístico será superar las 124 presentaciones de Stábile para añadir otra estrella estadística a un ciclo que ya figura entre los más destacados de todos los tiempos.

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