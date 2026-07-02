De interino a leyenda: el récord histórico que Lionel Scaloni persigue pero que no podrá romper en este Mundial

Cabe recordar la magnitud de la marca a batir: Guillermo Stábile estuvo al mando de la Selección Argentina durante 20 años, entre 1941 y 1961, mientras de forma simultánea dirigía a San Lorenzo y luego a Estudiantes de La Plata, Ferro Carril Oeste y Racing Club (elenco con el que consiguió una Copa Nacional y se consagró tricampeón entre 1949 y 1951). En ese período de dos décadas, consiguió seis veces el Campeonato Sudamericano, lo que hoy se conoce como Copa América, y un Campeonato Panamericano.

Cómo quedó la tabla histórica de técnicos con más partidos en la Selección Argentina

El recorrido del actual campeón del mundo adquiere una relevancia mayúscula al repasar las estadísticas oficiales, sustentadas en un único ciclo sin interrupciones desde 2018. El ranking histórico de presencias se compone de la siguiente manera:

Guillermo Stábile: 124 partidos

Lionel Scaloni: 100 partidos (alcanzará esta cifra en el encuentro ante Cabo Verde)

César Luis Menotti: 79 partidos

Carlos Salvador Bilardo: 79 partidos

Alfio Basile: 76 partidos

Marcelo Bielsa: 69 partidos

Daniel Passarella: 52 partidos

Alejandro Sabella: 41 partidos

Gerardo Martino: 29 partidos

José Pékerman: 27 partidos

Los laureles conseguidos ya ubicaron al santafesino en el olimpo de los entrenadores de la Selección Argentina. La conquista del Mundial de Qatar 2022, las dos Copas América y la Finalissima cambiaron por completo la historia reciente del equipo. Si mantiene su continuidad de cara al futuro, el próximo gran desafío logístico será superar las 124 presentaciones de Stábile para añadir otra estrella estadística a un ciclo que ya figura entre los más destacados de todos los tiempos.