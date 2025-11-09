En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Superclásico
FÚTBOL

River, en la cuerda floja: qué necesita para meterse en la Copa Libertadores 2026 tras perder el Superclásico

River cayó ante Boca en La Bombonera y complicó su ingreso a la próxima Copa Libertadores. A falta de una fecha, depende de sumar ante Vélez y de que no lo superen Riestra ni Argentinos Juniors.

River, en la cuerda floja: qué necesita para meterse en la Copa Libertadores 2026 tras perder el Superclásico

La derrota en el Superclásico dejó a River en una posición incómoda. El equipo de Marcelo Gallardo perdió terreno en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, el principal objetivo de la temporada. Con una sola fecha por disputar en el Clausura, el Millonario necesita sumar en su próximo compromiso y esperar que los resultados lo favorezcan.

Leé también Las bajas de Boca y River para el Superclásico: quiénes se lo pierden y quiénes llegan con lo justo
las bajas de boca y river para el superclasico: quienes se lo pierden y quienes llegan con lo justo
image

© Getty Images

Desde 2015, River participa ininterrumpidamente del máximo certamen continental, pero su lugar para el año próximo todavía no está asegurado. Actualmente, el conjunto de Núñez ocupa el tercer puesto en la tabla anual con 52 puntos, posición que otorga acceso al repechaje de la Libertadores. Sin embargo, su ventaja es mínima: Deportivo Riestra y Argentinos Juniors están apenas un punto por detrás y todavía deben disputar sus encuentros correspondientes a la fecha 15.

Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El panorama del Millonario depende de dos factores: su propio resultado ante Vélez y lo que ocurra con Riestra y Argentinos Juniors.

  • Si River gana en la última fecha, asegurará al menos el puesto de repechaje, sin depender de otros resultados.

  • Si empata, deberá esperar que ni Riestra ni Argentinos ganen sus respectivos partidos.

  • Si pierde, quedará obligado a que ambos equipos no sumen de a tres, ya que de lo contrario podría caer al quinto lugar y quedar fuera de toda chance de clasificación directa.

El escenario se definirá tras los duelos de este lunes: Riestra recibirá a Independiente a las 19, mientras que Argentinos enfrentará a Belgrano desde las 21. Con esos resultados, el panorama estará más claro de cara al cierre del torneo.

Hay otras formas de que River clasifique a la Copa Libertadores

A pesar de la derrota ante Boca, River podría beneficiarse de los resultados de otros equipos. En caso de que Boca o Rosario Central se consagren campeones del Torneo Clausura, liberarían un cupo en la tabla anual, lo que permitiría al Millonario acceder directamente a la fase de grupos, siempre que se mantenga entre los mejores clasificados.

Además, River todavía tiene una posibilidad matemática de ganar el Clausura si se dan una serie de resultados muy favorables en la última fecha. De hacerlo, obtendría la clasificación automática al certamen continental sin depender de terceros.

Un cierre de torneo con tensión máxima

El Superclásico dejó algo más que la derrota deportiva: River perdió una oportunidad clave para encaminar su clasificación y ahora deberá afrontar una última fecha cargada de presión. Gallardo y sus dirigidos buscarán cerrar el torneo con una victoria ante Vélez, que les permita asegurar al menos el repechaje y mantener viva su racha de once participaciones consecutivas en la Libertadores.

Con la tabla apretada y los rivales al acecho, el cierre del Clausura promete ser apasionante. El Millonario ya no tiene margen de error: solo ganar y esperar resultados lo separan de cumplir su gran objetivo del año.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Superclásico
Notas relacionadas
Boca vs. River: hora, formaciones y lo que está en juego en La Bombonera
¡Boca se quedó con el Superclásico! Ganó 2-0 en La Bombonera y agudizó la crisis de River
Superclásico caliente: el tanto de Zeballos que Boca celebró y River protestó con todo

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar