River, en la cuerda floja: qué necesita para meterse en la Copa Libertadores 2026 tras perder el Superclásico

Si River gana en la última fecha, asegurará al menos el puesto de repechaje, sin depender de otros resultados.

Si empata , deberá esperar que ni Riestra ni Argentinos ganen sus respectivos partidos.

Si pierde, quedará obligado a que ambos equipos no sumen de a tres, ya que de lo contrario podría caer al quinto lugar y quedar fuera de toda chance de clasificación directa.

El escenario se definirá tras los duelos de este lunes: Riestra recibirá a Independiente a las 19, mientras que Argentinos enfrentará a Belgrano desde las 21. Con esos resultados, el panorama estará más claro de cara al cierre del torneo.

Hay otras formas de que River clasifique a la Copa Libertadores

A pesar de la derrota ante Boca, River podría beneficiarse de los resultados de otros equipos. En caso de que Boca o Rosario Central se consagren campeones del Torneo Clausura, liberarían un cupo en la tabla anual, lo que permitiría al Millonario acceder directamente a la fase de grupos, siempre que se mantenga entre los mejores clasificados.

Además, River todavía tiene una posibilidad matemática de ganar el Clausura si se dan una serie de resultados muy favorables en la última fecha. De hacerlo, obtendría la clasificación automática al certamen continental sin depender de terceros.

Un cierre de torneo con tensión máxima

El Superclásico dejó algo más que la derrota deportiva: River perdió una oportunidad clave para encaminar su clasificación y ahora deberá afrontar una última fecha cargada de presión. Gallardo y sus dirigidos buscarán cerrar el torneo con una victoria ante Vélez, que les permita asegurar al menos el repechaje y mantener viva su racha de once participaciones consecutivas en la Libertadores.

Con la tabla apretada y los rivales al acecho, el cierre del Clausura promete ser apasionante. El Millonario ya no tiene margen de error: solo ganar y esperar resultados lo separan de cumplir su gran objetivo del año.