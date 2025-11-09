El demoledor mensaje de Wanda Nara tras el exclusivo regalo de Icardi a la China Suárez por su aniversario

wanda le responde a la china

¿Qué reveló Maxi López sobre los comienzos con Wanda Nara que dejó a todos en shock?

Aunque durante años protagonizaron una intensa disputa tras su mediática separación, hoy Maxi López y Wanda Nara sorprenden con una relación marcada por la buena onda. Lejos de los escándalos del pasado, ambos se muestran como cómplices y confidentes, capaces de rememorar con humor y afecto los años que compartieron como pareja.

En ese contexto, Maxi no solo aceptó formar parte de MasterChef Celebrity (Telefe), sino que lo hizo de la mano de Wanda, quien además de ser la conductora del ciclo fue quien gestionó personalmente su incorporación. A pesar de que cada uno rehízo su vida —él junto a la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tiene una hija y espera otro bebé—, la conexión entre ellos sigue intacta, especialmente por el vínculo que comparten como padres de tres hijos.

Con este escenario de reconciliación y camaradería, en las últimas horas ambos volvieron a ser noticia al participar juntos de una entrevista en Ferné con Grego, el programa que conduce Grego Roselló en el canal de YouTube de Telefe. La charla, que también se emitió por la señal televisiva antes del reality gastronómico, estuvo cargada de anécdotas y recuerdos de su etapa como matrimonio. En medio de la conversación, tras hablar sobre la división de bienes, Maxi reveló una historia íntima de Wanda que la dejó sin palabras y provocó risas entre los seguidores del dúo.

Lo cierto es que López no dudó en mostrar una faceta desconocida de la empresaria, quien alguna vez confesó que su historia con él fue como la de una princesa salida de un cuento. “¿Te acordás cuándo llegaste a Rusia? Zapatillas y valija rota. Me pregunté de dónde vino, vino de Kabul. Yo la recibí con flores, y ella era de Kabul... adentro. Empezamos a recorrer un par de locales porque tenía una princesa cascoteada en ese momento. ¡Mirá ahora!“, disparó con picardía, mientras Wanda lo observaba entre sorprendida y divertida, sin poder refutar sus palabras porque, efectivamente, estaba diciendo la verdad.

Después de unos segundos de risas y con la cara encendida de vergüenza, Wanda logró responder con una frase que resumió su evolución personal: “Soy una princesa que se construyó su propio castillo", a lo que Maxi, fiel a su estilo provocador, remató entre carcajadas: "Ponele una S... Castillos".