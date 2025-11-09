En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Superclásico
River
FÚTBOL

Boca ganó el Superclásico y las redes estallaron: los mejores memes del 2-0 ante River

Boca se impuso 2-0 a River en La Bombonera y aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026. En redes, el Superclásico también tuvo su propio show.

Boca ganó el Superclásico y las redes estallaron: los mejores memes del 2-0 ante River

Boca se quedó con una nueva edición del Superclásico: venció 2-0 a River en La Bombonera, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Leé también River, en la cuerda floja: qué necesita para meterse en la Copa Libertadores 2026 tras perder el Superclásico
river, en la cuerda floja: que necesita para meterse en la copa libertadores 2026 tras perder el superclasico

El Millonario atraviesa un momento irregular y el Xeneize aprovechó el contexto para festejar ante su gente y sellar su boleto al certamen continental.

Como suele ocurrir en cada enfrentamiento entre los dos gigantes del fútbol argentino, las redes sociales fueron un terreno de juego paralelo. Los hinchas de Boca celebraron con humor, mientras que los de River sufrieron las inevitables cargadas.

Los memes, las comparaciones y las frases más ingeniosas coparon X (ex Twitter) y TikTok, convirtiendo al Superclásico en tendencia durante toda la jornada.

Boca, ganó el Superclásico ante River: mejores memes y cargadas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1987638864832282897?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrs_Fotos/status/1987621815074595303?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CGZ26/status/1987621421200130236?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_JugadorNro12/status/1987623104697254353?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/herchurch/status/1987636512670785907?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gera33a/status/1987625722307903711?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sirvary/status/1987641503615701350?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/messilanesa/status/1987617263931854917?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12muffera/status/1987628648288206851?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/herchurch/status/1987630782769484176?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ausbjrs/status/1987619160709591406?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SwiftieCARP/status/1987622818499235948?s=20&partner=&hide_thread=false

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Superclásico River Boca Exequiel Zeballos
Notas relacionadas
La fuerte advertencia del astrólogo de Boca a Gallardo en la previa del Superclásico: "Firmó con..."
Superclásico en la Bombonera: Boca y River a todo o nada en el duelo del año
Superclásico en La Bombonera: cómo será el mega operativo de seguridad y cuáles son los detalles

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar