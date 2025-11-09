Boca ganó el Superclásico y las redes estallaron: los mejores memes del 2-0 ante River

Boca se quedó con una nueva edición del Superclásico: venció 2-0 a River en La Bombonera, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Boca se impuso 2-0 a River en La Bombonera y aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026. En redes, el Superclásico también tuvo su propio show.
El Millonario atraviesa un momento irregular y el Xeneize aprovechó el contexto para festejar ante su gente y sellar su boleto al certamen continental.
Como suele ocurrir en cada enfrentamiento entre los dos gigantes del fútbol argentino, las redes sociales fueron un terreno de juego paralelo. Los hinchas de Boca celebraron con humor, mientras que los de River sufrieron las inevitables cargadas.
Los memes, las comparaciones y las frases más ingeniosas coparon X (ex Twitter) y TikTok, convirtiendo al Superclásico en tendencia durante toda la jornada.