Las imágenes de Dua Lipa en La Bombonera viendo el Superclásico entre Boca y River

R.S. FOTOS.

Dua Lipa hizo vibrar a Buenos Aires con dos noches épicas

Dua Lipa volvió a encender el fervor del público argentino con dos shows inolvidables en el Estadio River Plate. La estrella británica desembarcó con su Radical Optimism Tour en un Monumental colmado, donde miles de fans vibraron con una puesta en escena impactante que reafirmó su estatus como una de las figuras más destacadas del pop internacional.

Tras casi dos años desde su última visita al país, la cantante presentó su nuevo álbum con una producción deslumbrante que combinó coreografías milimétricas, visuales envolventes, juegos de luces, efectos especiales y una energía arrolladora que se mantuvo de principio a fin. Durante más de dos horas, repasó sus mayores hits, incluyendo “Training Season”, “End of an Era”, “Break My Heart”, “One Kiss”, “Levitating”, “Physical”, “Hallucinate”, “Love Again”, “New Rules” y “Don’t Start Now”. El broche de oro llegó con “Dance the Night” y “Houdini”. Uno de los momentos más celebrados fue el guiño local que preparó para su audiencia argentina: en la primera noche, sorprendió con una versión de “De Música Ligera” de Soda Stereo, que fue coreada por todo el estadio. En la segunda fecha, fue por más y eligió “Tu Misterioso Alguien” de Miranda!, desatando una ovación ensordecedora. Ambas canciones fueron interpretadas en un español impecable, reflejando su conexión con el país y su respeto por la escena musical local.

Durante ambas presentaciones, Dua Lipa se mostró cercana, auténtica y completamente entregada a su audiencia. No faltaron los “Te quiero mucho, Argentina”, los “Gracias, Buenos Aires” y los momentos en los que se animó a hablar en español para agradecer el cariño y compartir su emoción por volver al país. Incluso se acercó al público desde el escenario para saludar a algunos fanáticos, generando un ambiente íntimo y emotivo.

Bajo la producción de DF Entertainment, las dos fechas en el Monumental se posicionaron como uno de los acontecimientos musicales más importantes del año. El paso de Dua por Buenos Aires no solo confirmó su enorme arrastre en Latinoamérica, sino que también evidenció su evolución artística, su potencia escénica y su capacidad de brindar un show de primer nivel.

El Radical Optimism Tour encontró en el público argentino el complemento ideal: pasión, entrega y una energía desbordante. Fueron dos noches donde la música, el baile y la emoción se fusionaron en una verdadera fiesta del pop. Dua Lipa se despidió entre fuegos artificiales, ovaciones y una promesa que quedó flotando en el aire: la de volver a un país que la recibe con los brazos abiertos.

