Javier Milei le tomará este martes juramento a Diego Santilli como ministro del Interior

En tanto, la intención de Santilli es avanzar en una ronda amplia de conversaciones para normalizar la relación política y dar señales hacia adentro y afuera de la gestión.

Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron al goberador de Catamarca, Raúl Jalil. Foto Min. Interior.

Agenda inmediata y rol estratégico

Una vez jurado en su cargo, Santilli recibirá el miércoles al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Será el inicio formal de una nueva etapa de articulación entre el Ejecutivo y los mandatarios provinciales, quienes esperan definiciones claras respecto a partidas presupuestarias, obras públicas y la nueva estructura de transferencias nacionales.

Cuando anunció su designación, Milei destacó que Santilli será el encargado de “articular con los gobernadores y los legisladores cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”. El mensaje fue leído como un intento de ordenar la estrategia parlamentaria y evitar nuevas derrotas políticas.

Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron al gobernador de Chubut, Nacho Torres en Casa Rosada. Foto Min. Interior.

Santilli llega al Ministerio del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció a fines de octubre junto al exjefe de Gabinete Guillermo Francos.

Tras su salida, Catalán expresó públicamente su respaldo a Santilli: "Estoy convencido de que continuará fortaleciendo el diálogo y los consensos con los gobernadores, pilares fundamentales para construir esta nueva Argentina", publicó en X.