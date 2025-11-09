En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
Javier Milei
Casa Rosada

Javier Milei le tomará este martes juramento a Diego Santilli como ministro del Interior

El Presidente formalizará en el cargo al exdiputado del PRO durante un acto que encabezará en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Luego de varios días desde su designación, el presidente Javier Milei tomará juramento el próximo martes a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en una ceremonia que se llevará a cabo este martes a las 15:00 en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Javier Milei encabeza la primera reunión de Gabinete tras la renuncia de Guillermo Francos, con Manuel Adorni como jefe de ministros y Diego Santilli en Interior. Foto: Presidencia.

El evento contará con la presencia de los principales integrantes del Gabinete, familiares del exvicejefe de Gobierno porteño y figuras del espacio que integra.

Negociaciones en marcha antes de asumir

Aunque aún no había asumido oficialmente, Santilli ya comenzó a cumplir funciones propias del cargo. El viernes pasado se reunió con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Ese mismo día, también recibió al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, referente peronista de diálogo permanente con la Casa Rosada.

La agenda continuará este lunes, cuando mantendrá encuentros con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y con el mandatario cordobés, Martín Llaryora.

En tanto, la intención de Santilli es avanzar en una ronda amplia de conversaciones para normalizar la relación política y dar señales hacia adentro y afuera de la gestión.

Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron al goberador de Catamarca, Raúl Jalil. Foto Min. Interior.

Agenda inmediata y rol estratégico

Una vez jurado en su cargo, Santilli recibirá el miércoles al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Será el inicio formal de una nueva etapa de articulación entre el Ejecutivo y los mandatarios provinciales, quienes esperan definiciones claras respecto a partidas presupuestarias, obras públicas y la nueva estructura de transferencias nacionales.

Cuando anunció su designación, Milei destacó que Santilli será el encargado de “articular con los gobernadores y los legisladores cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”. El mensaje fue leído como un intento de ordenar la estrategia parlamentaria y evitar nuevas derrotas políticas.

Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron al gobernador de Chubut, Nacho Torres en Casa Rosada. Foto Min. Interior.

Santilli llega al Ministerio del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció a fines de octubre junto al exjefe de Gabinete Guillermo Francos.

Tras su salida, Catalán expresó públicamente su respaldo a Santilli: "Estoy convencido de que continuará fortaleciendo el diálogo y los consensos con los gobernadores, pilares fundamentales para construir esta nueva Argentina", publicó en X.

