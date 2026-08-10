Denisse González recibió el alta tras su internación y contó cómo sigue su recuperación: "Aún queda un camino por recorrer"

Durante estos días, la ex Gran Hermano recibió una enorme cantidad de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, quienes estuvieron atentos a cada novedad sobre su estado de salud. Por eso, antes de volver a su hogar, quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que la acompañaron a la distancia.

"Gracias de corazón a cada persona que me mandó un mensaje, pidió por mí, se preocupó y me acompañó desde donde pudo. Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado", cerró.

Cuál fue el gesto de Bautista Mascia con Denisse González en medio de su internación

Tras varios días sin actividad en redes, Denisse González decidió hablar con sus seguidores y revelar que se encuentra internada luego de que un control médico rutinario detectara una disminución en sus plaquetas.

La exjugadora de Gran Hermano lleva más de una semana bajo observación y tratamiento, aguardando el momento en que pueda recuperarse por completo y recibir el alta definitiva.

"Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas, así que me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa", relató la ex participante del reality de Telefe.

Por su parte, Bautista Mascia compartió un mensaje en X hace unos días, transmitiendo calma y esperanza: "Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse", escribió, confiando en la pronta recuperación de su pareja.

Durante el fin de semana, el uruguayo mostró en Instagram cómo acompaña a Denisse en la clínica: mates compartidos, juegos de mesa, películas y manualidades se convirtieron en parte de la rutina, un gesto que conmovió a los seguidores por el apoyo constante en este momento delicado.

"Cada día más cerca de curarte", expresó Mascia con optimismo, sumando un emoji de león y otro de fuerza. Ella, en la misma sintonía, respondió: "Como dice una de las personas que más amo: un día más cerca de la curación”.

Las imágenes de ambos juntos en la intimidad de la internación reflejan la unión y el acompañamiento que atraviesa la pareja en medio del proceso de recuperación.