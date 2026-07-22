La picante mirada de Moria Casán sobre la "campaña anti Argentina" y las críticas a la Selección

Y sumó: "¿Qué más decirles? Hemos tenido un Papa, una reina, los mejores jugadores del mundo, campeones del mundo. ¿Qué más? Se nos piden muchas cosas, estamos muy en el culo del mundo. Somos maravillosos".

La conductora especuló sobre el origen de las críticas: "No sé si somos envidiados, pero ¿qué es esta cosa de que la narrativa... esta cosa magnificada por las redes sociales ha hecho que haya una narrativa dentro de las redes de que es todo como una especie de conspiración? Creo que es la resaca también del final del mundial, que nos dejó a todos medio vacíos, chicos".

Moria apuntó al cambio repentino en la percepción sobre el capitán albiceleste: "Durante 45 días nos juntamos con nuestra gente para ver los partidos, para ver seis partidos por día a nada. Leo Messi, de ser el ídolo de todo el mundo, que estaba hasta en el papel higiénico que ibas a comprar, estaba la cara de Messi en todas partes, por favor, y ahora resulta que es cualquiera. ¿Qué es esto? Es muy loco".

Moria profundizó en la identidad nacional: "Esto es también esta cosa magnificente de ser un gran país, un gran país que tiene cinco Premios Nobel, por ejemplo, que siempre hay un destaque, nos destacamos por nuestra solidaridad. Hay algo que ocurre con nosotros, no sé cómo llamarlo. ¿Ustedes cómo lo llamarían? Pero también hay un poquito de que nos tienen como arrogantes. ¿Será nuestra manera de ser? Yo no sé. Yo amo a mi país, ¿qué le parece, Seeber, a usted?".

Federico Seeber coincidió con su análisis: "Nuestro sentido de pertenencia. Nosotros somos y nos consideramos muy argentinos, y me parece que no pasa en tantos países del mundo eso, ¿no? Orgullosos de nuestra patria y de nuestra tierra".

La conductora cerró la idea: "Orgullosos, y lo amamos. Y bueno, tenemos ese modo, a lo mejor tenemos cierta arrogancia, pero bueno, forma parte de nuestra personalidad".

Fernanda Callejón aportó su mirada sobre las diferentes formas de festejar: "También tenemos diferentes maneras de expresar los valores. Yo ayer veía a los chicos de España festejar y me los imaginaba a los nuestros ahí y nada que ver, nada que ver".

Amalia Guiñazú lanzó, con ironía, "Sin quemar una camiseta, ¿no?", a lo que Callejón retomó: "eso de quemar camisetas también me parece horrible. Yo creo que es un poquito de todo: odio, envidia".

Para cerrar el tema, Moria definió el clima general: "Es un mix. Es una resaca emocional. Bueno, ahora hay que acomodarse porque estamos a mitad de semana, ya estamos en la previa del after del after de la previa".

¿Qué dijo Moria Casán luego de ver a Mick Jagger en el partido entre Argentina e Inglaterra?

Durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, disputada el miércoles 15 de julio y que la Selección ganó 2 a 1, Mick Jagger siguió el partido desde el estadio alentando al equipo inglés. A medida que avanzaba el encuentro y la victoria argentina se consolidaba, la expresión del cantante de los Rolling Stones fue cambiando notoriamente, algo que las cámaras captaron y que se viralizó en redes sociales bajo la forma de memes y comentarios.

Al día siguiente, en La mañana con Moria, Moria Casán analizó las imágenes del músico y lo cruzó con dureza por su look: "parecía una anciana con ese gorro que tenía puesto". En la misma línea, Amalia Díaz Guiñazú lo tildó de "mufa" al recordar que cada vez que Inglaterra se acercaba al arco rival aparecía él en cámara, mientras Gustavo Méndez rescató que Jagger ya había estado en la cancha durante el Mundial '98. Moria cerró la burla con otra frase filosa: "Era una tía Jagger. Le faltaba el 5 o'clock tea".