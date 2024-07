Una atleta confesó que participó de los Juegos Olímpicos estando ¡embarazada de siete meses!

Hafez utilizó su publicación para destacar su perseverancia y pasión por la esgrima: "Mi bebé y yo enfrentamos muchos desafíos, tanto físicos como emocionales". Esta fue la tercera vez que la deportista egipcia representó a su país en el sable femenino, habiendo competido previamente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Tras perder en la ronda inicial de sus dos primeras actuaciones, en París logró su primera victoria olímpica, la cual celebró efusivamente.

