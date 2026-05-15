Aumentan los precios de las entradas en los Parques Nacionales: nuevos valores y descuentos desde junio

Entre las tarifas más altas aparecen:

Parque Nacional Iguazú : General: $60.000 Nacional: $25.000 Residentes provinciales: $8.000 Estudiantes: $15.000

: Parque Nacional Los Glaciares (zona sur y El Chaltén): General: $50.000 Nacional: $25.000 Residentes provinciales: $8.000 Estudiantes: $15.000

(zona sur y El Chaltén): Parque Nacional Tierra del Fuego : General: $40.000 Nacional: $18.000 Residentes provinciales: $8.000 Estudiantes: $12.000

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En tanto, parques como El Palmar, Talampaya, Iberá, Calilegua, Monte León y Sierra de las Quijadas tendrán una tarifa general de $25.000 y nacional de $12.000.

La resolución aclaró además que estos valores serán válidos tanto para la venta web como presencial.

Qué parques comenzarán a cobrar entrada

Parque Nacional Iberá animal con fotógrafo.png "Hoy en la zona de los esteros del Iberá de Corrientes está todo verde. Es como una nueva primavera", dice Sofía Heinonen, directora de la Fundación Rewilding Argentina. (Foto: Parque Nacional Iberá, Administración de Parques Nacionales)

El Gobierno incorporó nuevos parques nacionales al sistema de cobro y control electrónico de accesos.

Entre ellos aparecen:

Quebrada del Condorito

Iberá

Los Cardones

Calilegua

Mburucuyá

Chaco

Monte León

Perito Moreno

Sierra de las Quijadas

Según el texto oficial, el cobro comenzará cuando cada parque tenga listas las condiciones operativas y la infraestructura tecnológica necesaria para implementar el sistema S.E.T.E.C.A.

Habrá descuento del 50% para el segundo día

Uno de los principales anuncios es la implementación de una bonificación del 50% para el segundo día de visita en la mayoría de los parques nacionales.

El beneficio podrá utilizarse dentro de las 72 horas posteriores al primer ingreso y será válido únicamente para el mismo parque nacional donde se haya comprado la entrada.

En el caso del Parque Nacional Tierra del Fuego, el descuento sólo estará disponible para quienes compren el ticket de manera online.

Flexipass y pase anual: las nuevas promociones

El anexo también incorporó nuevas tarifas promocionales bajo el sistema “Flexipass”.

El esquema permitirá:

Acceder a 3 días pagando sólo 2 .

. O ingresar durante 7 días pagando apenas 3,5 jornadas.

Estos pases podrán utilizarse dentro de un mismo parque nacional durante un período de seis meses. Además, se confirmó un pase anual que permitirá ingreso ilimitado a todos los parques nacionales durante doce meses consecutivos.

Por ejemplo:

Pase anual Iguazú: $300.000

Flexipass 3 días Iguazú: $120.000

Flexipass 7 días Iguazú: $210.000

También habrá promociones similares para Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi y otros destinos turísticos importantes.

Nuevas reglas para estudiantes y exenciones

La normativa redefine además quiénes podrán acceder a la categoría “Estudiantes”. El beneficio será exclusivo para personas con DNI argentino que acrediten condición de alumno regular mediante libreta estudiantil o constancia emitida por instituciones educativas formales del país.

Quedarán excluidos:

Pasantes

Investigadores

Cursos de extensión

Estancias académicas

Prácticas no formales

Además, seguirán exentos del pago:

Jubilados y pensionados

Menores de seis años

Personas con discapacidad y un acompañante

Veteranos de Malvinas

Residentes locales

Guías habilitados

Personal de Parques Nacionales

También aumentará el estacionamiento en Iguazú

El anexo incorporó además nuevos valores para el estacionamiento en el Parque Nacional Iguazú.

Las tarifas diarias serán:

Buses y motorhomes: $15.000

Combis: $13.000

Autos: $9.000

Motos: $6.000

Las personas con discapacidad seguirán exentas del pago de estacionamiento.