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Aumentan los precios de las entradas en los Parques Nacionales: nuevos valores y descuentos desde junio

La Administración de Parques Nacionales oficializó nuevas tarifas de acceso para destinos turísticos de todo el país y sumó más áreas protegidas al sistema de cobro electrónico.

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Cambian los precios de las entradas en los Parques Nacionales.

Cambian los precios de las entradas en los Parques Nacionales.

La Administración de Parques Nacionales oficializó una actualización del sistema de acceso a las áreas protegidas del país. A través de la resolución 132/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo confirmó nuevos valores para las entradas, incorporó más parques al esquema de cobro electrónico y estableció beneficios para estudiantes, residentes locales y turistas que realicen visitas consecutivas.

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La medida comenzará a regir desde el 1° de junio de 2026 y alcanzará a parques emblemáticos como Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi y Talampaya, además de sumar nuevas áreas protegidas al Sistema de Emisión de Tickets Electrónicos y Control de Accesos (S.E.T.E.C.A.).

Cuánto costarán las entradas en cada Parque Nacional

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El Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz en el límite con Chile, fue declarado

El Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz en el límite con Chile, fue declarado "Patrimonio Mundial" por la UNESCO en 1981. (Foto: Gentileza Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sostenible)

El anexo oficial difundido por Parques Nacionales detalló los nuevos valores según categoría de visitante.

Entre las tarifas más altas aparecen:

  • Parque Nacional Iguazú:
    • General: $60.000
    • Nacional: $25.000
    • Residentes provinciales: $8.000
    • Estudiantes: $15.000
  • Parque Nacional Los Glaciares (zona sur y El Chaltén):
    • General: $50.000
    • Nacional: $25.000
    • Residentes provinciales: $8.000
    • Estudiantes: $15.000
  • Parque Nacional Tierra del Fuego:
    • General: $40.000
    • Nacional: $18.000
    • Residentes provinciales: $8.000
    • Estudiantes: $12.000

En tanto, parques como El Palmar, Talampaya, Iberá, Calilegua, Monte León y Sierra de las Quijadas tendrán una tarifa general de $25.000 y nacional de $12.000.

La resolución aclaró además que estos valores serán válidos tanto para la venta web como presencial.

Qué parques comenzarán a cobrar entrada

Parque Nacional Iberá animal con fotógrafo.png

"Hoy en la zona de los esteros del Iberá de Corrientes está todo verde. Es como una nueva primavera", dice Sofía Heinonen, directora de la Fundación Rewilding Argentina. (Foto: Parque Nacional Iberá, Administración de Parques Nacionales)

El Gobierno incorporó nuevos parques nacionales al sistema de cobro y control electrónico de accesos.

Entre ellos aparecen:

  • Quebrada del Condorito
  • Iberá
  • Los Cardones
  • Calilegua
  • Mburucuyá
  • Chaco
  • Monte León
  • Perito Moreno
  • Sierra de las Quijadas

Según el texto oficial, el cobro comenzará cuando cada parque tenga listas las condiciones operativas y la infraestructura tecnológica necesaria para implementar el sistema S.E.T.E.C.A.

Habrá descuento del 50% para el segundo día

Uno de los principales anuncios es la implementación de una bonificación del 50% para el segundo día de visita en la mayoría de los parques nacionales.

El beneficio podrá utilizarse dentro de las 72 horas posteriores al primer ingreso y será válido únicamente para el mismo parque nacional donde se haya comprado la entrada.

En el caso del Parque Nacional Tierra del Fuego, el descuento sólo estará disponible para quienes compren el ticket de manera online.

Flexipass y pase anual: las nuevas promociones

El anexo también incorporó nuevas tarifas promocionales bajo el sistema “Flexipass”.

El esquema permitirá:

  • Acceder a 3 días pagando sólo 2.
  • O ingresar durante 7 días pagando apenas 3,5 jornadas.

Estos pases podrán utilizarse dentro de un mismo parque nacional durante un período de seis meses. Además, se confirmó un pase anual que permitirá ingreso ilimitado a todos los parques nacionales durante doce meses consecutivos.

Por ejemplo:

  • Pase anual Iguazú: $300.000
  • Flexipass 3 días Iguazú: $120.000
  • Flexipass 7 días Iguazú: $210.000

También habrá promociones similares para Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi y otros destinos turísticos importantes.

Nuevas reglas para estudiantes y exenciones

La normativa redefine además quiénes podrán acceder a la categoría “Estudiantes”. El beneficio será exclusivo para personas con DNI argentino que acrediten condición de alumno regular mediante libreta estudiantil o constancia emitida por instituciones educativas formales del país.

Quedarán excluidos:

  • Pasantes
  • Investigadores
  • Cursos de extensión
  • Estancias académicas
  • Prácticas no formales

Además, seguirán exentos del pago:

  • Jubilados y pensionados
  • Menores de seis años
  • Personas con discapacidad y un acompañante
  • Veteranos de Malvinas
  • Residentes locales
  • Guías habilitados
  • Personal de Parques Nacionales

También aumentará el estacionamiento en Iguazú

El anexo incorporó además nuevos valores para el estacionamiento en el Parque Nacional Iguazú.

Las tarifas diarias serán:

  • Buses y motorhomes: $15.000
  • Combis: $13.000
  • Autos: $9.000
  • Motos: $6.000

Las personas con discapacidad seguirán exentas del pago de estacionamiento.

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