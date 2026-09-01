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José Chatruc quiere reencontrarse con Sabrina Rojas, pero puso una tajante condición: "Se lo prohíbo"

Tras confirmar su separación de Sabrina Rojas, José Chatruc ya piensa en un festejo muy especial y dejó en claro que su deseo de que la conductora forme parte de él. Todos los detalles.

1 sept 2026, 13:46
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José Chatruc quiere reencontrarse con Sabrina Rojas, pero puso una tajante condición: “Se lo prohíbo”

José Chatruc quiere reencontrarse con Sabrina Rojas, pero puso una tajante condición: “Se lo prohíbo”

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José Chatruc quiere reencontrarse con Sabrina Rojas, pero puso una tajante condición: “Se lo prohíbo”

José Chatruc sorprendió al hablar nuevamente de Sabrina Rojas, a pocas semanas de que ambos confirmaran su separación. El periodista deportivo fue invitado a Bondi Live para conversar sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, pero la charla terminó derivando en una inesperada revelación sobre su vida personal.

Todo ocurrió durante su participación en el programa de stream Ángel responde, donde Chatruc contó cómo piensa celebrar su próximo cumpleaños y reveló que ya tiene planes para noviembre.

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“Este año festejo con Darío Barassi mi cumpleaños. En noviembre hacemos una fiesta”, adelantó el exfutbolista, sin imaginar que sus declaraciones abrirían la puerta para hablar nuevamente de su reciente expareja.

Es que, pese a que la relación entre José Chatruc y Sabrina Rojas llegó a su fin, el vínculo entre ambos parece continuar en buenos términos. En ese contexto, el periodista deportivo aseguró que tiene intenciones de invitar a la actriz a su celebración.

La confesión llamó especialmente la atención porque se produce poco tiempo después de la separación de la pareja. Sin embargo, Chatruc dejó en claro que, para él, la posibilidad de compartir ese momento con Sabrina sigue estando presente.

Durante la conversación, además, el exfutbolista recordó una particular situación ocurrida durante su anterior festejo de cumpleaños. Con humor y entre risas, hizo referencia a lo que había visto protagonizar a quien en ese momento era su pareja.

“El festejo anterior la vi a Sabri besándose con un hombre, estuvo con otro”, contó José Chatruc, al recordar aquella escena.

A pesar de esa situación y del posterior final de la relación, el periodista deportivo confirmó que igualmente quiere hacerle llegar la invitación para su próxima fiesta. Incluso reconoció que todavía desconoce cuál será la respuesta de la actriz.

“La voy a invitar, por supuesto que sí. No sé si querrá venir, pero le voy a hacer la invitación”, sostuvo Chatruc, dejando en claro que espera poder contar con la presencia de Sabrina Rojas en una fecha especial.

Pero la revelación no terminó allí. Con su habitual sentido del humor, José sumó una particular condición para su expareja y lanzó una frase que rápidamente llamó la atención. “Lo que sí, le prohíbo que esté con otra persona”, expresó entre risas.

Así, mientras ambos continúan sus caminos por separado tras confirmar su ruptura, José Chatruc volvió a mencionar a Sabrina Rojas y dejó planteada la posibilidad de un reencuentro durante su cumpleaños. La invitación, según contó, ya está decidida.

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Sabrina Rojas habló sobre los rumores que relacionaron a José Chatruc con Priscila Crivocapich, luego de que ambos fueran vistos conversando durante un evento en La Rural de Palermo.

La conductora de Pasó en América (América TV) y el exfutbolista terminaron su breve relación hace algunas semanas, en buenos términos y después de una charla en la que, según había explicado ella, “la magia se desvaneció”.

Consultada en Desayuno Americano por el supuesto acercamiento entre su expareja y la modelo, Sabrina Rojas dejó en claro que ya dio vuelta la página y contó que recibió un mensaje de Priscila para aclararle que los trascendidos no eran ciertos.

“No me vengan a preguntar cosas que no son mías, chicos, por favor”, expresó inicialmente. Luego relató: “Me escribió Priscila. Yo los adoro a los dos, sé que son muy amigos y si fuese verdad me pondría muy contenta por ellos porque son dos hermosas personas”.

Además, contó: “Priscila me llamó y me dijo ‘están diciendo esto pero es mentira’. Y yo le dije ‘no hace falta que me escribas, somos todos libres de hacer lo que tengamos ganas’”.

Finalmente, Sabrina fue contundente: “No me vengan a preguntar cada vez que lo vean a Chatruc con una mina porque no les voy a contestar más”. Y cerró: “Por supuesto que cerré capítulo”.

     

 

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