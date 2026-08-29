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Leandro Paredes cuestionó la sanción de 10 partidos de la FIFA: "Me parece exagerada"

El mediocampista de Boca habló después del triunfo ante Lanús y se refirió a la suspensión que recibió por los incidentes tras la final del Mundial 2026 ante España.

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Leandro Paredes cuestionó la sanción de 10 partidos de la FIFA: Me parece exagerada

Leandro Paredes cuestionó la sanción de 10 partidos de la FIFA: "Me parece exagerada"

Luego del triunfo de Boca por 1-0 ante Lanús, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, Leandro Paredes se refirió a la sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial entre la Selección argentina y España.

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“Me parece exagerada”, sostuvo el mediocampista, quien también hizo alusión a la sanción de Gavi, mediocampista español, que recibió un partido de suspensión por su participación en el enfrentamiento.

Lo raro es que a él le dieron una y es él el que me da la piña en el pecho. Pero bueno, ya está. Ahora queda apelar y ver si pueden reducir la sanción y nada más”, expresó.

La AFA ya había solicitado que las suspensiones pudieran cumplirse también en amistosos internacionales de clase A, pedido que fue aceptado por la FIFA. De esta manera, los partidos de preparación de la Selección también pueden computar para las sanciones.

La sanción de la FIFA a Paredes

La Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a Paredes con 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares por los incidentes protagonizados después de la final del Mundial, disputada el 19 de julio en Nueva Jersey.

La Selección argentina perdió 1-0 ante España en el partido decisivo. Una vez terminado el encuentro se produjo un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos. Paredes quedó involucrado en el episodio con Gavi y Eric García, situación que derivó en la sanción más extensa entre los jugadores argentinos.

Además de Paredes, la FIFA suspendió a Nahuel Molina por siete partidos, Thiago Almada por uno y Roberto Ayala por tres. Del lado español, Gavi recibió una fecha de suspensión.

Tras el fallo, la AFA inició las gestiones para apelar las sanciones y buscar una reducción de las fechas impuestas a los futbolistas argentinos.

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