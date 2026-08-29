Leandro Paredes cuestionó la sanción de 10 partidos de la FIFA: "Me parece exagerada"

La sanción de la FIFA a Paredes

La Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a Paredes con 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares por los incidentes protagonizados después de la final del Mundial, disputada el 19 de julio en Nueva Jersey.

La Selección argentina perdió 1-0 ante España en el partido decisivo. Una vez terminado el encuentro se produjo un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos. Paredes quedó involucrado en el episodio con Gavi y Eric García, situación que derivó en la sanción más extensa entre los jugadores argentinos.

Además de Paredes, la FIFA suspendió a Nahuel Molina por siete partidos, Thiago Almada por uno y Roberto Ayala por tres. Del lado español, Gavi recibió una fecha de suspensión.

Tras el fallo, la AFA inició las gestiones para apelar las sanciones y buscar una reducción de las fechas impuestas a los futbolistas argentinos.