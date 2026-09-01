Picante confesión sexual de Martita Fort sobre Licha Martínez: la fuerte reacción de la esposa del futbolista

La reacción de la mujer de Lisandro Licha Martínez tras el comentario picante de Martita Fort

El comentario de Martita Fort llegó hasta Muriel López Benítez, pareja del futbolista desde la adolescencia, quien decidió salir a marcar postura sin nombrar directamente a Martita.

A las pocas horas, subió una historia con una foto del defensor en un restaurante y una frase que no dejó dudas sobre a quién iba dirigida: "Muy lindo el restaurante pero yo como mucho mejor en casa", escribió, dejando en claro su lugar en medio de la polémica.

La pareja, que mantiene una relación desde que eran adolescentes, había atravesado meses atrás una ola de comentarios por la diferencia de edad entre ambos, tras conocerse que se conocieron cuando ella tenía 27 años y él, 15.

Con este nuevo episodio, Muriel volvió a estar en el centro de la escena, aunque esta vez respondiendo con humor e ironía a quien elogió a su marido.