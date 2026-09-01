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Picante confesión sexual de Martita Fort sobre Licha Martínez: la fuerte reacción de la esposa del futbolista

Martita Fort destacó al defensor de la Selección con un comentario subido de tono y Muriel López Benítez marcó la cancha con una indirecta en sus redes.

1 sept 2026, 13:20
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Tremenda confesión sexual de Martita Fort sobre Licha Martínez: la firme reacción de la esposa del futbolista

Tremenda confesión sexual de Martita Fort sobre Licha Martínez: la firme reacción de la esposa del futbolista

Tremenda confesión sexual de Martita Fort sobre Licha Martínez: la firme reacción de la esposa del futbolista

Tremenda confesión sexual de Martita Fort sobre Licha Martínez: la firme reacción de la esposa del futbolista

En medio de la conmoción por el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina, un cruce inesperado tomó protagonismo en las redes: Martita Fort elogió públicamente al defensor Lisandro "Licha" Martínez, considerado por muchos como "el más macho y rudo" del plantel, y su comentario no tardó en generar repercusión.

En una nota donde le preguntaron por los distintos jugadores de la Selección, Martita se explayó especialmente sobre el zaguero de Manchester United, apodado "El Carnicero". Lo calificó como un "chico muy fachero" y un "turro muy lindo", y fue por más al opinar sobre su vida íntima: "Tiene pinta de cog... muy bien", lanzó sin filtro.

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El comentario de Martita generó revuelo inmediato en las redes sociales, donde muchos usuarios remarcaron el filoso ida y vuelta entre la empresaria y el mundo de los futbolistas.

Licha Martínez, por su parte, mantuvo silencio ante la situación y no realizó ningún tipo de descargo público, dejando que la polémica se resuelva entre las dos mujeres.

La reacción de la mujer de Lisandro Licha Martínez tras el comentario picante de Martita Fort

El comentario de Martita Fort llegó hasta Muriel López Benítez, pareja del futbolista desde la adolescencia, quien decidió salir a marcar postura sin nombrar directamente a Martita.

A las pocas horas, subió una historia con una foto del defensor en un restaurante y una frase que no dejó dudas sobre a quién iba dirigida: "Muy lindo el restaurante pero yo como mucho mejor en casa", escribió, dejando en claro su lugar en medio de la polémica.

La pareja, que mantiene una relación desde que eran adolescentes, había atravesado meses atrás una ola de comentarios por la diferencia de edad entre ambos, tras conocerse que se conocieron cuando ella tenía 27 años y él, 15.

Con este nuevo episodio, Muriel volvió a estar en el centro de la escena, aunque esta vez respondiendo con humor e ironía a quien elogió a su marido.

     

 

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