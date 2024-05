Este acto vandálico tuvo lugar pocas horas después de la caída de Rosario Central frente a Peñarol en Uruguay, resultado que mandó al equipo de Miguel Ángel Russo a la Copa Sudamericana, donde se sumará en los dieciseisavos de final.

Este incidente se suma a las graves amenazas que sufrió la familia de Ángel Di María en marzo en la ciudad de Rosario, que atraviesa una crisis de violencia narco. En aquel momento, dispararon cuatro tiros desde un auto frente al country Funes Hills Miraflores y dejaron un mensaje escalofriante dentro de un trozo de nylon: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos". Por este delito, detuvieron a nueve personas hace dos meses.