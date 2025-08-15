Violencia en Brasil: la brutal golpiza de policías a hinchas de Godoy Cruz tras el partido con Atlético Mineiro

Cómo fue el partido entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro

El debut internacional de Walter Ribonetto como entrenador del Tomba comenzó de la mejor manera: a los 37 minutos del primer tiempo, Santino Andino sorprendió con un zurdazo desde la puerta del área para poner el 1-0.

El local llegó a empatar antes del descanso con un gol de Guilherme Arana, pero la acción fue anulada por posición adelantada. En el complemento, Tomás Cuello igualó a los 70 minutos aprovechando un error defensivo de Godoy Cruz.

Cuando todo parecía terminar en empate, una jugada de Reinier Jesus habilitó a Hulk, quien marcó el 2-1 definitivo a los 88 minutos. La derrota obliga al conjunto mendocino a ganar en la revancha en Mendoza para seguir en carrera.

Cuál es el contexto del equipo mendocino

Godoy Cruz atraviesa un proceso de transición tras la salida de Esteban Solari y la llegada de Ribonetto. El DT dejó en claro en conferencia de prensa que “la prioridad es el torneo local por sobre las expectativas internacionales”.

El partido en Brasil representaba un desafío importante, tanto por el cambio de entrenador como por la jerarquía del rival. Atlético Mineiro, que llegó a esta fase tras eliminar a Atlético Bucaramanga por penales, ocupa la décima posición en el Brasileirao y recientemente eliminó a Flamengo en la Copa Brasil.

Qué dijeron desde Godoy Cruz sobre la violencia en el estadio

En la madrugada, el club emitió un comunicado oficial repudiando los hechos. Bajo el título “El Club Godoy Cruz reafirma su compromiso con un fútbol sin violencia”, la institución expresó su solidaridad con los hinchas afectados y destacó que puso a disposición canales de acompañamiento.

El texto, alineado con los principios promovidos por la CONMEBOL, remarcó: “Decimos NO a la violencia y SÍ a la pasión que nos une. Nuestro lugar está en el aliento, la alegría y el orgullo de vestir nuestros colores”.

Además, el comunicado cerró con un mensaje que apunta a la convivencia en el fútbol: “Queremos que nuestra casa sea un ejemplo de respeto y que la fiesta sea tan grande como el amor que sentimos por nuestra institución”.

Qué antecedentes existen de incidentes similares en Brasil

La represión sufrida por los hinchas de Godoy Cruz no es un hecho aislado. En los últimos años, varios clubes argentinos han denunciado maltratos y violencia policial en estadios brasileños durante partidos de Copa Libertadores y Sudamericana.

Estos episodios han motivado reclamos ante la CONMEBOL y pedidos de revisión de los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de los simpatizantes visitantes. Sin embargo, la repetición de hechos como el ocurrido en Belo Horizonte demuestra que el problema persiste.

El partido de vuelta entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro se disputará en Mendoza en siete días. Más allá del resultado deportivo, el recuerdo que quedará de la ida en Brasil estará marcado por la violencia y por un nuevo llamado de atención sobre la seguridad en el fútbol sudamericano.