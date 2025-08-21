En vivo Radio La Red
Deportes
Independiente
Copa Sudamericana
MÁXIMA PREOCUPACIÓN

Violencia en Independiente: cómo están los hinchas de Universidad de Chile hospitalizados

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, dio detalles del estado de los hinchas heridos y apuntó contra la falta de seguridad en el estadio Libertadores de América, tras los incidentes por la Copa Sudamericana.

Gravísimo enfrentamiento entre barras de Independiente y Universidad de Chile (Fotobaires)

Gravísimo enfrentamiento entre barras de Independiente y Universidad de Chile (Fotobaires)

El partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana terminó con escenas de extrema violencia en el estadio Libertadores de América. Los disturbios dejaron un saldo de doce hinchas chilenos hospitalizados, entre ellos uno en estado de gravedad tras caer desde la segunda tribuna.

Gravísimos incidentes en el partido de Independiente y Universidad de Chile: el partido fue cancelado
gravisimos incidentes en el partido de independiente y universidad de chile: el partido fue cancelado
image

Foto: Marcelo Carroll

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, habló públicamente tras los incidentes y detalló la situación de los heridos, además de cuestionar con dureza las fallas en el operativo de seguridad.

Cuál es el estado de los hinchas chilenos hospitalizados

En conferencia de prensa, Clark confirmó que doce hinchas chilenos permanecen internados en distintos hospitales de Avellaneda y Wilde. “El embajador me informó que hay 12 chilenos hospitalizados. De esos, 11 están fuera de todo riesgo vital pese a lesiones como cortes, puñaladas, golpes en el tórax y la cabeza. Solo una persona permanece en estado grave: está entubada y en quirófano, tras una caída desde gran altura”, explicó.

Embed

Video: @tpmc210_

En detalle, señaló que tres personas fueron trasladadas al Hospital Perón, todas con heridas leves y fuera de riesgo vital. Otros cuatro hinchas se encuentran en el Hospital de Wilde, con lesiones de consideración como cortes y golpes, pero ninguno en peligro de muerte.

La mayor preocupación recae sobre el hincha que sufrió la caída desde la segunda bandeja, cuyo estado es crítico.

Qué denunció Michael Clark sobre la seguridad en el estadio

Más allá de la preocupación por la salud de los heridos, Clark apuntó directamente contra la organización del partido. Según su relato, un grupo de alrededor de 150 personas irrumpió en la tribuna visitante y atacó a los hinchas chilenos sin que hubiera un vallado, separación o suficiente presencia policial que pudiera evitarlo.

“Cuando vinieron a Santiago nunca hubo un incidente así: nuestras hinchadas estaban separadas por colchonetas, guardias o policías. Acá, estuvieron juntos, sin malla, sin resguardo policial. Se metieron 150 personas y empezaron a golpear. Es inexplicable”, remarcó.

El presidente de Universidad de Chile agregó que alrededor de 97 personas fueron detenidas y se encuentran en distintas comisarías, aunque aclaró que aún no contaban con todos los datos de identificación. “En cuanto tengamos acceso a las cámaras, los identificaremos”, adelantó.

Cómo reaccionó el plantel de Universidad de Chile ante los hechos de violencia

Clark también reveló cómo vivieron la situación los jugadores y el cuerpo técnico, quienes estuvieron en contacto con familiares y allegados que se encontraban en la tribuna. “Pude conversar brevemente con algunas personas del plantel, estuvieron nerviosos, preocupados por sus familias y compañeros que estaban en la tribuna. Llegué, entré al hospital y salí; es lo único que pude hacer por ahora”, indicó.

Qué sigue después de los incidentes

El episodio abre un fuerte interrogante sobre la seguridad en los estadios del fútbol sudamericano. El testimonio de Clark y la gravedad de lo ocurrido podrían derivar en sanciones disciplinarias de la Conmebol, investigaciones judiciales y exigencias de mayores medidas de seguridad en partidos internacionales.

Por lo pronto, la prioridad está puesta en la recuperación de los hinchas heridos, especialmente en el joven que pelea por su vida tras caer desde la tribuna.

La información oficial del estado de hinchas heridos de la U de Chile

Reporte del Hospital Fiorito de Avellaneda. Doce heridos, uno de ellos con riesgo vital. Las identidades son las siguientes:

  • Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.
  • Jaime Mora, cirugía por fractura.
  • Pablo Mora, politraumatismo.
  • Brayan Martínez, apuñalado.
  • Ignacio Castro, sutura en la cabeza.
  • Diego Trujillo, politraumatismo.
  • Sebastián Aliste, politraumatismo.
  • Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.
  • Hian Abreu, politraumatismo.
  • Carlos Mesa, politraumatismo.
  • Román Silva, politraumatismo.
  • Victoria Neira, politraumatismo.
  • Andrés Villlalobos, traumatismo de cráneo (en observación)
  • Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo
  • Renato Urbina, traumatismo de cráneo
  • Joaquín Vaina, politraumatismo
  • Rubén Torres, politraumatismo
  • José Acuiada, politraumatismo
  • Patricio Valenzuela, politraumatismo
