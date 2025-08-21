Violencia en Independiente: cómo están los hinchas de Universidad de Chile hospitalizados

Embed

Video: @tpmc210_

En detalle, señaló que tres personas fueron trasladadas al Hospital Perón, todas con heridas leves y fuera de riesgo vital. Otros cuatro hinchas se encuentran en el Hospital de Wilde, con lesiones de consideración como cortes y golpes, pero ninguno en peligro de muerte.

La mayor preocupación recae sobre el hincha que sufrió la caída desde la segunda bandeja, cuyo estado es crítico.

Qué denunció Michael Clark sobre la seguridad en el estadio

Más allá de la preocupación por la salud de los heridos, Clark apuntó directamente contra la organización del partido. Según su relato, un grupo de alrededor de 150 personas irrumpió en la tribuna visitante y atacó a los hinchas chilenos sin que hubiera un vallado, separación o suficiente presencia policial que pudiera evitarlo.

“Cuando vinieron a Santiago nunca hubo un incidente así: nuestras hinchadas estaban separadas por colchonetas, guardias o policías. Acá, estuvieron juntos, sin malla, sin resguardo policial. Se metieron 150 personas y empezaron a golpear. Es inexplicable”, remarcó.

El presidente de Universidad de Chile agregó que alrededor de 97 personas fueron detenidas y se encuentran en distintas comisarías, aunque aclaró que aún no contaban con todos los datos de identificación. “En cuanto tengamos acceso a las cámaras, los identificaremos”, adelantó.

Cómo reaccionó el plantel de Universidad de Chile ante los hechos de violencia

Clark también reveló cómo vivieron la situación los jugadores y el cuerpo técnico, quienes estuvieron en contacto con familiares y allegados que se encontraban en la tribuna. “Pude conversar brevemente con algunas personas del plantel, estuvieron nerviosos, preocupados por sus familias y compañeros que estaban en la tribuna. Llegué, entré al hospital y salí; es lo único que pude hacer por ahora”, indicó.

Qué sigue después de los incidentes

El episodio abre un fuerte interrogante sobre la seguridad en los estadios del fútbol sudamericano. El testimonio de Clark y la gravedad de lo ocurrido podrían derivar en sanciones disciplinarias de la Conmebol, investigaciones judiciales y exigencias de mayores medidas de seguridad en partidos internacionales.

Por lo pronto, la prioridad está puesta en la recuperación de los hinchas heridos, especialmente en el joven que pelea por su vida tras caer desde la tribuna.

La información oficial del estado de hinchas heridos de la U de Chile

Reporte del Hospital Fiorito de Avellaneda. Doce heridos, uno de ellos con riesgo vital. Las identidades son las siguientes: