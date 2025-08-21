En vivo Radio La Red
Deportes
Independiente
Copa Sudamericana
COPA SUDAMERICANA

Escalofriante: cómo quedó el estadio de Independiente tras la oscura noche en Avellaneda

El partido entre Independiente y Universidad de Chile terminó en escándalo, con destrozos en el Libertadores de América y un clima de violencia que obliga a la Justicia a intervenir.

Imagenes: instagram @hincharojo

Imagenes: instagram @hincharojo

El fútbol sudamericano volvió a vivir una noche de violencia que opacó por completo lo deportivo. Los gravísimos incidentes registrados en el estadio Libertadores de América durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejaron imágenes devastadoras.

Gravísimos incidentes en el partido de Independiente y Universidad de Chile: el partido fue cancelado
gravisimos incidentes en el partido de independiente y universidad de chile: el partido fue cancelado
Imagenes notas A24 (1)

El partido, que se disputaba en Avellaneda, había llegado al entretiempo con un empate parcial 1-1, resultado que favorecía a los chilenos en el global (2-1). Sin embargo, apenas a los dos minutos del segundo tiempo, los disturbios obligaron a la suspensión. Conmebol, horas más tarde, resolvió la “cancelación” definitiva del compromiso.

Qué se vio en el estadio tras los incidentes

Con el correr de las horas y la desconcentración del público, la cancha de Independiente se transformó en un escenario de caos. Los pasillos quedaron cubiertos de restos y manchas de sangre, producto de las agresiones que se habían dado en distintos sectores.

Los baños fueron destrozados, los portones derribados y las rejas forzadas. En varias áreas aparecieron prendas de los hinchas visitantes, testimonio de los ataques recibidos por parte de la barra local. También se observaron butacas arrancadas, piedras esparcidas por el suelo y chapones desprendidos de las paredes laterales, que habrían sido utilizados como proyectiles.

Embed

Video: @Lugonzalezdiezz

Cómo fue el accionar de la barra y los ataques registrados

Uno de los puntos más graves se dio cuando integrantes de la barra de Independiente ingresaron a la zona donde estaban los simpatizantes de Universidad de Chile. Allí se produjeron agresiones directas, que derivaron en escenas de pánico.

Incluso, el micro que trasladaba al plantel chileno fue atacado cuando los futbolistas todavía se encontraban dentro del estadio. También se vandalizaron puestos de comida, lo que sumó más estragos a un panorama desolador.

Qué medidas de seguridad había en el operativo

De acuerdo con lo informado, el operativo de seguridad contó con unos 650 policías de la Provincia de Buenos Aires y 150 efectivos privados. Sin embargo, ninguno de ellos ingresó a la tribuna visitante, donde se originaron los incidentes y se desató la violencia.

Este vacío en la intervención permitió que la situación escalara, dejando a la vista falencias en el control y en la prevención de hechos de esta magnitud.

Qué se espera de la Justicia y Conmebol

Tras los destrozos, la expectativa está puesta en la actuación de la Justicia. Se espera que se realicen allanamientos en el estadio para evaluar los daños y reunir pruebas que permitan determinar responsabilidades.

Conmebol, por su parte, deberá definir cómo sigue el torneo tras la cancelación del encuentro. El organismo ya había decidido suspender inmediatamente el partido, pero aún resta una resolución sobre el futuro deportivo de la serie.

Un escenario que vuelve a golpear al fútbol

Lo ocurrido en Avellaneda se suma a una larga lista de episodios violentos que sacuden al fútbol sudamericano y que afectan no solo a los protagonistas, sino también a la imagen de los clubes y de la competencia internacional.

El Libertadores de América, uno de los estadios más modernos del país, quedó convertido en un verdadero campo de batalla. Las imágenes de butacas arrancadas, portones tirados, rejas forzadas y sangre en los pasillos recorrieron las redes sociales y los medios.

La violencia volvió a imponerse sobre el deporte, y la Justicia deberá ahora dar respuestas a una sociedad que cada vez se muestra más harta de estas escenas que empañan al fútbol.

