Día de Furia en el Hospital: se llevó a su mamá sin el alta y rompió todo

Un hombre enfurecido irrumpió en el Instituto Médico Platense, amenazó al personal y rompió los vidrios tras retirar a su madre sin el alta médica. El hecho generó pánico entre pacientes y reabre el debate sobre la seguridad hospitalaria.
VIDEO: La policía busca al agresor que generó pánico en la guardia de un hospital.
