Se conocieron las tremendas medidas de seguridad que tomó Marcelo Tinelli tras las amenzas
Pánico en el clan Tinelli: se supo cuáles son las fuertes medidas que tomó el conductor tras conocerse las amenazas de muerte. Enterate.
El escándalo que atraviesa la familia Tinelli sumó un nuevo y alarmante capítulo. Luego de que Juana Tinelli denunciara haber recibido amenazas de muerte, se supo que los mensajes intimidatorios también estaban dirigidos a sus hermanos y al propio Marcelo Tinelli.
La noticia conmocionó a todo el ambiente artístico. Según reveló Laura Ubfal en Infama (América), “quien amenazó a Juana y a toda la familia sería alguien muy cercano y conocido del clan Tinelli”, y no descartó que el conflicto esté vinculado con la actividad del conductor en San Lorenzo, el club que presidió y donde aún mantiene peso político.
Frente a este panorama, Marcelo Tinelli rompió el silencio y expresó su dolor: “Estamos tristes y preocupados por lo que pasó. Yo mismo me estoy ocupando para llegar hasta el fondo de la investigación”, aseguró el conductor.
Pero además del impacto emocional, el conductor decidió tomar medidas drásticas para proteger a los suyos. Tinelli se trasladó a su mansión en Punta del Este, Uruguay, junto a su hija Candelaria, y desde allí activó un operativo de seguridad sin precedentes.
El periodista uruguayo Gustavo Descalzi confirmó en el ciclo Arriba América que el entorno del conductor “ya no permite transmisiones ni filmaciones en las inmediaciones de la propiedad”, y que se trata de “un operativo del Ministerio del Interior de Uruguay ”, algo inédito para una figura del espectáculo.
“Para nosotros es rarísimo ver en la casa de un famoso seguridad estatal. Pero la situación es grave y el Ministerio tomó cartas en el asunto”, señaló Descalzi.
Además, trascendió que Tinelli reforzó su custodia privada, que ya operaba desde hace años, y que ahora trabaja en conjunto con las fuerzas uruguayas y con la policía argentina, que brinda protección a los miembros de la familia que permanecen en Buenos Aires.
Por el momento, quienes se encuentran en Uruguay no abandonan la propiedad, y el conductor se mantiene en permanente contacto con los investigadores. Se espera que en las próximas horas emita un comunicado oficial donde detalle los avances de la causa y las medidas adoptadas.
Mientras tanto, el clima en el clan Tinelli es de máxima tensión. El presentador se mantiene enfocado en cuidar a los suyos, decidido a protegerlos ante cualquier amenaza.
“Marcelo está en alerta total. No se trata solo de seguridad, sino de contener a su hija y a toda la familia”, aseguraron desde su entorno.