Se conocieron las tremendas medidas de seguridad que tomó Marcelo Tinelli tras las amenzas

El periodista uruguayo Gustavo Descalzi confirmó en el ciclo Arriba América que el entorno del conductor “ya no permite transmisiones ni filmaciones en las inmediaciones de la propiedad”, y que se trata de “un operativo del Ministerio del Interior de Uruguay ”, algo inédito para una figura del espectáculo.

“Para nosotros es rarísimo ver en la casa de un famoso seguridad estatal. Pero la situación es grave y el Ministerio tomó cartas en el asunto”, señaló Descalzi.

Además, trascendió que Tinelli reforzó su custodia privada, que ya operaba desde hace años, y que ahora trabaja en conjunto con las fuerzas uruguayas y con la policía argentina, que brinda protección a los miembros de la familia que permanecen en Buenos Aires.

Por el momento, quienes se encuentran en Uruguay no abandonan la propiedad, y el conductor se mantiene en permanente contacto con los investigadores. Se espera que en las próximas horas emita un comunicado oficial donde detalle los avances de la causa y las medidas adoptadas.

Mientras tanto, el clima en el clan Tinelli es de máxima tensión. El presentador se mantiene enfocado en cuidar a los suyos, decidido a protegerlos ante cualquier amenaza.

“Marcelo está en alerta total. No se trata solo de seguridad, sino de contener a su hija y a toda la familia”, aseguraron desde su entorno.