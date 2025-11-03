El brownie de banana que se volvió furor: fácil, húmedo y sin batidora

Paso a paso: cómo hacer brownie de banana casero

Preparar el horno Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar o cubrir con papel manteca un molde rectangular o cuadrado.

Pisar las bananas En un bol, pisar las bananas con un tenedor hasta obtener un puré sin grumos.

Incorporar los huevos y el endulzante Agregar los huevos y la miel (o el endulzante elegido). Mezclar bien hasta integrar.

Sumar los ingredientes secos Añadir el cacao, la avena (o harina), el polvo de hornear y la pizca de sal. Revolver hasta obtener una mezcla homogénea.

Agregar extras Si se desea, sumar chips de chocolate o nueces picadas. Esto le da más sabor y una textura crocante.

Hornear Volcar la preparación en el molde y llevar al horno por unos 20 a 25 minutos, o hasta que, al insertar un palillo, salga apenas húmedo.

Enfriar y cortar Dejar enfriar antes de cortar en cuadrados. Esto ayuda a que tome cuerpo y se mantenga firme.

Un clásico renovado y sin desperdicio

El brownie de banana casero es ideal para quienes buscan una opción dulce, fácil y sin complicaciones. Además, es una manera práctica de reducir el desperdicio alimentario, aprovechando frutas que ya no se comerían frescas.

Se puede disfrutar tibio, acompañado con helado, o frío, como postre o merienda. También se conserva bien en la heladera durante varios días y puede congelarse por porciones.

Sencillo, húmedo y con aroma irresistible, este brownie demuestra que lo simple puede ser delicioso. Y que con dos bananas maduras y un poco de cacao, se puede lograr un postre casero que conquista a todos.