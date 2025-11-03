En vivo Radio La Red
El brownie de banana que se volvió furor: fácil, húmedo y sin batidora

Este brownie de banana casero combina lo mejor de dos mundos: la textura húmeda y chocolatosa del clásico brownie y el toque natural de dulzura que aporta la banana madura. Una receta fácil, económica y perfecta para aprovechar fruta madura sin desperdicio.

En el último tiempo, el brownie de banana se transformó en una de las recetas más buscadas en redes sociales y sitios de cocina. Su popularidad no sorprende: es una opción casera, rendidora y muy sencilla de preparar. Además, permite aprovechar esas bananas maduras que suelen quedar olvidadas en la frutera y convertirlas en un postre o snack irresistible.

image

A diferencia del brownie tradicional, este no requiere tanta manteca ni azúcar, ya que la banana aporta humedad y dulzura natural. Por eso, muchos lo eligen como una versión más ligera, ideal para quienes buscan reducir el consumo de azúcar sin perder sabor.

Ingredientes para hacer brownie de banana casero

Para preparar un molde mediano de brownie, se necesitan los siguientes ingredientes básicos:

  • 2 bananas maduras (cuanto más negras, mejor)

  • 2 huevos

  • 3 cucharadas de cacao amargo

  • ½ taza de avena o harina (puede ser integral o común)

  • 2 cucharadas de miel, azúcar o edulcorante a gusto

  • 1 cucharadita de polvo para hornear

  • 1 pizca de sal

  • Opcional: chips de chocolate o nueces picadas para agregar textura

Estos ingredientes se consiguen fácilmente en cualquier supermercado o almacén, y no es necesario usar batidora ni procesadora.

Paso a paso: cómo hacer brownie de banana casero

  • Preparar el horno

    Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar o cubrir con papel manteca un molde rectangular o cuadrado.

  • Pisar las bananas

    En un bol, pisar las bananas con un tenedor hasta obtener un puré sin grumos.

  • Incorporar los huevos y el endulzante

    Agregar los huevos y la miel (o el endulzante elegido). Mezclar bien hasta integrar.

  • Sumar los ingredientes secos

    Añadir el cacao, la avena (o harina), el polvo de hornear y la pizca de sal. Revolver hasta obtener una mezcla homogénea.

  • Agregar extras

    Si se desea, sumar chips de chocolate o nueces picadas. Esto le da más sabor y una textura crocante.

  • Hornear

    Volcar la preparación en el molde y llevar al horno por unos 20 a 25 minutos, o hasta que, al insertar un palillo, salga apenas húmedo.

  • Enfriar y cortar

    Dejar enfriar antes de cortar en cuadrados. Esto ayuda a que tome cuerpo y se mantenga firme.

Un clásico renovado y sin desperdicio

El brownie de banana casero es ideal para quienes buscan una opción dulce, fácil y sin complicaciones. Además, es una manera práctica de reducir el desperdicio alimentario, aprovechando frutas que ya no se comerían frescas.

Se puede disfrutar tibio, acompañado con helado, o frío, como postre o merienda. También se conserva bien en la heladera durante varios días y puede congelarse por porciones.

Sencillo, húmedo y con aroma irresistible, este brownie demuestra que lo simple puede ser delicioso. Y que con dos bananas maduras y un poco de cacao, se puede lograr un postre casero que conquista a todos.

