El drama de las inundaciones en el campo: Los videos más impactantes

Las lluvias intensas y la falta de infraestructura agravaron una crisis que deja a cientos de familias aisladas y a productores sin sustento en el corazón productivo bonaerense.

INUNDACIONES EN CAMPOS DE BUENOS AIRES: FAMILIAS AISLADAS Y SIN AYUDA ESTATAl

Las recientes inundaciones en la provincia de Buenos Aires han provocado el abandono forzado de viviendas rurales y el aislamiento total de varias familias. En zonas como Carlos Casares y 9 de Julio, los habitantes se vieron obligados a dejar sus hogares desde agosto debido al avance del agua, que cubre casi la mitad del partido. Las defensas improvisadas con costales no lograron frenar el ingreso del agua, mientras que los caminos rurales quedaron inutilizables.

Productores agropecuarios como Josefina y su familia debieron mudarse a pueblos cercanos ante la imposibilidad de acceder a servicios básicos o continuar con sus actividades agrícolas y ganaderas. “Es volver a empezar de cero”, expresó Humberto, vecino afectado. Además, denunció que ninguna autoridad provincial ni municipal se acercó para brindar ayuda o soluciones concretas.

El ingeniero Claudio Velasco explicó que este desastre podría haberse evitado con obras hidráulicas adecuadas: “Hay un déficit histórico de infraestructura; hacen falta 9.600 millones de dólares solo para la cuenca del Salado”. La situación se agrava tras años de sequía seguidos por lluvias intensas en pocos meses.

La falta de respuestas oficiales y las promesas incumplidas desde hace décadas profundizan el drama social y económico en una región clave para la producción agropecuaria argentina.


