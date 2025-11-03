El drama de las inundaciones en el campo: Los videos más impactantes

Las recientes inundaciones en la provincia de Buenos Aires han provocado el abandono forzado de viviendas rurales y el aislamiento total de varias familias. En zonas como Carlos Casares y 9 de Julio, los habitantes se vieron obligados a dejar sus hogares desde agosto debido al avance del agua, que cubre casi la mitad del partido. Las defensas improvisadas con costales no lograron frenar el ingreso del agua, mientras que los caminos rurales quedaron inutilizables.



