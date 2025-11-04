Los duros posteos de Juanita contra Marcelo Tinelli en medio de la feroz interna familiar

Luego, el conductor continuó con otras publicaciones que la joven compartió en la red social: "Hay dos posteos más de TikTok, que dicen lo siguiente: 'Cuando me critican por lo ingenua que puedo llegar a ser, pero yo crecí perdonando a mi papá creyendo que él cambiaría por mí'".

Por último, Ángel cerró con una dedicatoria que Juanita le hizo a su madre, Paula Robles: "Y hay una tercera que se la dedica a su madre: 'Para el mundo eres mi madre, para mí eres mi mundo'".

juanita posteo 1

juanita posteo 2

juanita posteo 3

Qué dijo Mica Tinelli del drama que atraviesa su hermana Juanita

Las señales de tensión dentro del entorno Tinelli continúan saliendo a la luz. Luego del fuerte descargo que hizo Juana Tinelli en sus redes, donde denunció haber sido amenazada y expresó su disconformidad con ciertas decisiones tomadas por su padre, otros integrantes de la familia comenzaron a manifestarse, aunque sin mencionar directamente el conflicto.

En este contexto, Mica Tinelli, la hija mayor de Marcelo, compartió un mensaje que generó revuelo. A través de una historia en Instagram, publicó una frase en inglés que se traduce como “estoy demasiado calmada como para ser arrastrada por tu caos”. La publicación no pasó desapercibida y muchos de sus seguidores interpretaron que podría estar dirigida a Juana.

Entre los comentarios que recibió, uno de los usuarios fue directo al grano: “¿Esto es para Juana? Qué raro todo”. Mica, lejos de ignorar la pregunta, decidió responder desde sus historias con una aclaración firme: “Si hay algo que no hago es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se están comiendo una peli tremenda”.

La diseñadora sumó luego una reflexión sobre cómo maneja sus asuntos personales: “Las cosas que tenga que hacer o decir las voy a hacer, pero en privado, como tiene que ser. Dejen de sacar sus propias conclusiones, porfa, y más si ni siquiera me conocen. Gracias”. Con estas palabras, intentó poner fin a las especulaciones sobre posibles indirectas hacia su hermana. El dato que no pasó inadvertido es que Juana sigue en Instagram únicamente a Mica entre todos los miembros de la familia con el apellido Tinelli, lo que muchos interpretaron como una señal de cercanía entre ambas.

Por su parte, Marcelo Tinelli también se refirió al tema horas antes, reconociendo que toda su familia está atravesando una situación difícil por las amenazas recibidas, y que prefieren mantener el asunto fuera del foco público.

Mientras las repercusiones del conflicto familiar siguen creciendo en redes sociales, Mica Tinelli dejó en claro que no tiene intenciones de continuar con mensajes ambiguos ni declaraciones públicas sobre lo que expresó Juana.