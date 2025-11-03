En vivo Radio La Red
Policiales
Florencio Varela
TRIPLE CRIMEN NARCO

La mamá de Lara reveló un detalle estremecedor: "Todavía están buscando a tres prófugos"

Stella Maris habló del crimen de su hija y exigió que la investigación siga porque los culpables están sueltos.

TRIPLE CRIMEN NARCO: "TODAVÍA ESTÁN BUSCANDO A 3 PRÓFUGOS" - MAMÁ DE LARA

El reciente dictado de prisión preventiva para los acusados del triple crimen de Florencio Varela dejó a familiares y allegados en busca de respuestas. Stela Maris, mamá de Lara De Lara —una de las adolescentes asesinadas—, expresó su dolor y exigió que la investigación permanezca en San Justo hasta que se capture a los tres prófugos restantes. “Queremos que se siga investigando la causa acá en San Justo. Después sí que pueda pasar [a fuero federal], pero primero necesitamos que agarren a los tres prófugos y sigan investigando”, reclamó.

Leé también La estremecedora confesión a Novaresio de la mamá de Lara, asesinada en el triple crimen
Estoy muy ...: la estremecedora confesión de la madre de Lara, una de las tres adolescentes asesinadas en Florencio Varela
La familia rechaza el traspaso inmediato al fuero federal por narcotráfico, argumentando que aún faltan pruebas clave y personas por identificar. La abogada Verónica Vélez, representante legal de la familia De Lara, sostuvo: “La investigación todavía no está finalizada. Falta gente por individualizar... Por eso planteamos en Fiscalía por qué tanto apuro en remitir la causa”. Además, descartó vínculos directos entre las víctimas y organizaciones narco.

Stela Maris relató el impacto devastador del crimen sobre su familia: “Nos quitaron una parte de nuestra vida. Quiero justicia”. También denunció prejuicios sociales hacia su entorno e insistió en que solo buscan verdad y castigo para los responsables. La familia cuenta con apoyo mutuo mientras enfrenta dificultades económicas y emocionales tras la tragedia.

FUENTE: YOUTUBE
