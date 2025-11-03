La mamá de Lara reveló un detalle estremecedor: "Todavía están buscando a tres prófugos"

El reciente dictado de prisión preventiva para los acusados del triple crimen de Florencio Varela dejó a familiares y allegados en busca de respuestas. Stela Maris, mamá de Lara De Lara —una de las adolescentes asesinadas—, expresó su dolor y exigió que la investigación permanezca en San Justo hasta que se capture a los tres prófugos restantes. “Queremos que se siga investigando la causa acá en San Justo. Después sí que pueda pasar [a fuero federal], pero primero necesitamos que agarren a los tres prófugos y sigan investigando”, reclamó.



