El bizcochuelo de naranja que todos buscan: esponjoso, aromático y fácil de hacer

El bizcochuelo de naranja es un infaltable de la repostería casera argentina. Su popularidad se mantiene intacta porque combina lo mejor de dos mundos: la humedad natural del jugo de naranja y la textura aireada del bizcochuelo tradicional.
Con su aroma fresco y sabor suave, el bizcochuelo de naranja es una de las recetas caseras más elegidas para acompañar el mate o el café. Se prepara con ingredientes simples y logra una textura esponjosa ideal para disfrutar en cualquier momento del día.
Además, es una receta versátil: se puede servir solo, espolvoreado con azúcar impalpable, o convertirse en base para una torta más elaborada con relleno o glasé. Su aroma cítrico y su sabor equilibrado lo convierten en un clásico que nunca decepciona.
No requiere técnicas complicadas ni utensilios especiales, y se puede preparar en pocos pasos con ingredientes que todos suelen tener en casa.
Para un molde mediano (de unos 24 cm de diámetro), se necesitan:
3 huevos
1 taza de azúcar
½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)
1 taza de jugo de naranja natural
Ralladura de 1 naranja
2 tazas de harina leudante
1 pizca de sal
Estos ingredientes bastan para obtener un bizcochuelo alto, esponjoso y con ese color dorado tan característico.
Preparar el horno y el molde
Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde o cubrirlo con papel manteca.
Batir los huevos con el azúcar
En un bol grande, batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y de color claro. Esto es clave para que el bizcochuelo quede aireado.
Agregar los líquidos
Incorporar el aceite y el jugo de naranja. Mezclar con movimientos envolventes para mantener el aire incorporado.
Sumar los secos
Añadir la harina leudante tamizada y la pizca de sal. Agregar también la ralladura de naranja, que intensifica el aroma y el sabor.
Hornear
Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante 35 a 40 minutos. El tiempo puede variar según el horno, por lo que conviene verificar con un palillo: si sale seco, el bizcochuelo está listo.
Enfriar y desmoldar
Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar. Una vez frío, se puede decorar con azúcar impalpable o un glaseado liviano hecho con jugo de naranja y azúcar.
Este bizcochuelo casero se destaca por su equilibrio justo entre dulzura y acidez, lo que lo hace perfecto para acompañar infusiones o servir como postre liviano. Además, es una receta ideal para quienes buscan una opción casera, económica y sin necesidad de batidora eléctrica.
Su textura húmeda, su aroma cítrico y su sencillez lo convierten en uno de esos clásicos que siempre vuelven. Y lo mejor es que se puede personalizar: algunos le agregan chips de chocolate, otros lo rellenan con dulce de leche o crema, y hay quienes prefieren disfrutarlo tal cual, recién salido del horno.
Con ingredientes básicos y un poco de jugo de naranja natural, se puede lograr en casa un bizcochuelo esponjoso, dorado y con ese perfume inconfundible que llena la cocina de calidez.