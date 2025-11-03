El bizcochuelo de naranja que todos buscan: esponjoso, aromático y fácil de hacer

3 huevos

1 taza de azúcar

½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)

1 taza de jugo de naranja natural

Ralladura de 1 naranja

2 tazas de harina leudante

1 pizca de sal

Estos ingredientes bastan para obtener un bizcochuelo alto, esponjoso y con ese color dorado tan característico.

Paso a paso: cómo hacer bizcochuelo de naranja

Preparar el horno y el molde Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde o cubrirlo con papel manteca.

Batir los huevos con el azúcar En un bol grande, batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y de color claro. Esto es clave para que el bizcochuelo quede aireado.

Agregar los líquidos Incorporar el aceite y el jugo de naranja. Mezclar con movimientos envolventes para mantener el aire incorporado.

Sumar los secos Añadir la harina leudante tamizada y la pizca de sal. Agregar también la ralladura de naranja, que intensifica el aroma y el sabor.

Hornear Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante 35 a 40 minutos. El tiempo puede variar según el horno, por lo que conviene verificar con un palillo: si sale seco, el bizcochuelo está listo.

Enfriar y desmoldar Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar. Una vez frío, se puede decorar con azúcar impalpable o un glaseado liviano hecho con jugo de naranja y azúcar.

Un bizcochuelo con aroma a hogar

Este bizcochuelo casero se destaca por su equilibrio justo entre dulzura y acidez, lo que lo hace perfecto para acompañar infusiones o servir como postre liviano. Además, es una receta ideal para quienes buscan una opción casera, económica y sin necesidad de batidora eléctrica.

Su textura húmeda, su aroma cítrico y su sencillez lo convierten en uno de esos clásicos que siempre vuelven. Y lo mejor es que se puede personalizar: algunos le agregan chips de chocolate, otros lo rellenan con dulce de leche o crema, y hay quienes prefieren disfrutarlo tal cual, recién salido del horno.

Con ingredientes básicos y un poco de jugo de naranja natural, se puede lograr en casa un bizcochuelo esponjoso, dorado y con ese perfume inconfundible que llena la cocina de calidez.