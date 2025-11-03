Wanda Nara se quebró en MasterChef al recordar un episodio de su pasado: "Nunca más volví a encontrar..."

La respuesta de la conductora llegó entre lágrimas: "Me emocionó un poco Betu con lo que decía porque en mi casa cocinaba siempre mi abuela, la mamá de mi mamá, y hacía dos tortas. Una es la torta de manzanas que hago yo, pero no me sale como la de ella y otra...".

Emocionada, Wanda continuó: "Y otra es una pastafrola que nunca le pudo pasar la receta a nadie. Y yo todo el tiempo pruebo diferentes pastafrolas, pero nunca más volví a encontrar el sabor de la pastafrola de mi abuela".

"Y probé mejores, pero ninguna como la de ella. Era increíble, la hacía una asadera enorme", recordó con ternura.

Por último, cerró su relato con una frase que dejó al aire una mezcla de amor y melancolía: "Duraba una tarde, el nieto que llegaba tarde a veces no llegaba a comerla, porque era increíble. Y siempre pregunté y me quedó esa angustia de no haberla aprendido".

Qué pregunta íntima le hizo Wanda Nara a Luck Ra sobre La Joaqui en MasterChef Celebrity

El último domingo MasterChef Celebrity (Telefe) vivió una jornada inesperada en sus cocinas: Luck Ra se puso el delantal en reemplazo de su pareja, La Joaqui, quien no pudo asistir por compromisos profesionales. Lo que parecía una participación tranquila terminó convirtiéndose en un momento de tensión cuando Wanda Nara lo sorprendió con una pregunta que lo dejó sin palabras.

“Vos sabés que yo me encariñé mucho con Joaquina, la adoro. La verdad que la quiero un montón y le quiero dar una mano. ¿Vos tenés planeado alguna pedida de...?”, lanzó la conductora sin rodeos mientras se acercaba a la estación del cantante.

“Dios mío”, suspiró el artista cordobés. “Te estás poniendo nervioso. Te vas a cortar un dedo”, advirtió Wanda al notar su incomodidad. “Me voy a cortar un dedo”, respondió él, visiblemente descolocado por la situación.

Más tarde, en su entrevista personal, Luck Ra intentó justificar su reacción ante la inesperada consulta: “Me pregunta cosas que uno las tiene que pensar”.

La conversación no terminó ahí. Wanda redobló la apuesta y volvió a presionarlo con otra pregunta: “Andá a saber qué puede pasar. ¿El casamiento para vos va o no va?”, insistió. “Para mí va, es relindo, es como celebrar el amor. Estás temblando”, le dijo la conductora, entre risas.

Con su característico humor, Luck Ra respondió haciendo alusión a una canción: “Sí, yo hice el tema de Turf: ‘No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal’”. “Con esta declaración me voy, lo voy a seguir intentando”, cerró Wanda, divertida.

Ya más distendido, el cantante volvió a referirse al momento en su entrevista individual: “Pero no me lo podés preguntar mientras estoy en la cocina porque te voy a responder cualquier cosa”.