Diputados retomará el trabajo el lunes para escuchar a sectores alcanzados por la Ley Ómnibus

Los invitados plantearán sus observaciones desde las 10, en bloques de 5 minutos cada uno, y alternando una presentación presencial y otra virtual, dado que algunos son del interior del país y las invitaciones se terminarán de formlizar hoy.

La diputada de Unión por la Patria solicitó que si el lunes no se agotan los testimonios se pueda continuar el martes, moción que fue respaldada por la radical Carla Carrizo.

La intención del oficialista bloque de La Libertad Avanza era comenzar el martes con el debate interno de los diputados, por lo que el mismo lunes se definirá cual será el cronograma de trabajo para el resto de la semana.

Más críticas a la ley ómnibus

El diputado Carlos Cisneros (UP - Tucumán) criticó duramente el debate que se está dando y el contenido de la ley: "No hay un verdadero debate en la Cámara. Para empezar, el proyecto trata sobre 55 temas distintos, pero solo fue girado a 3 comisiones. Estos días estuvieron exponiendo algunos funcionarios y ninguno fue claro, ninguno pudo explicar algo concreto. Barra amenazó con que ‘si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente’. Francos abandonó la sala para ir a almorzar. Bullrich estaba más preocupada por Ecuador que por lo que pasa acá. Después Espert, como presidente del plenario de comisiones, silenciaba los micrófonos, callaba las voces de los diputados de la oposición y contestaba con chicanas. Para el Mileísmo parlamentario no hay margen de diálogo, no es más que una parodia de discusión”.

En ese sentido desde Unión por la Patria vienen impulsando encuentros con distintos sectores afectados por el DNU. Uno de ellos se produjo en los últimos días con los sectores pesqueros. Estuvieron presentes representantes de cámaras y sindicatos de más de 35 entidades relacionadas a la industria pesquera, quienes expresaron su preocupación con respecto al futuro del sector a partir de las modificaciones que podrían implementarse en caso de aprobarse la Ley Ómnibus que elaboró el Gobierno nacional.

“La Ley de Pesca quizás sea una de las medidas más radicales que impulsa el Ejecutivo nacional y que demuestra cuál es el espíritu del presidente Javier Milei, de desregular toda la actividad, permitir el saqueo por parte de buques extranjeros, eliminar el componente nacional de toda la industria vinculada a la pesca y la fabricación y reparación en los astilleros”, explicó José Glinski (UP - Chubut) tras el encuentro.