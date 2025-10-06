Alertan por la presión tributaria y su impacto en los créditos para el sector privado

El presidente del IERAL, Osvaldo Giordano, alertó sobre las consecuencias de esta situación:

“El crédito es imprescindible para el desarrollo, tanto de las empresas como de las familias. El orden macroeconómico es una oportunidad para que se expanda, pero si no se resuelve el problema impositivo, y especialmente los impuestos locales, ese desarrollo no será posible”.

Giordano remarcó que la carga tributaria “conspira contra la expansión del crédito”, un instrumento clave para el crecimiento del país.

El informe también señaló que existen más de 2.000 municipios con regulaciones propias, muchas de ellas sin sustento legal ni relación con los servicios prestados. Esta dispersión normativa genera una carga elevada, arbitraria y desigual, lo que aumenta la inseguridad jurídica para los bancos.

Además, la presión fiscal sobre el sector financiero resulta, en muchos casos, muy superior a la de otras actividades económicas, lo que limita su capacidad para ofrecer créditos competitivos. También crea una brecha entre los bancos con sucursales físicas —que deben afrontar estas tasas— y las entidades digitales, que pueden eludirlas.

Frente a este panorama, el IERAL consideró “urgente y necesario” revisar el esquema de tasas municipales. Avanzar hacia un sistema más simple, homogéneo y ajustado a la ley permitiría mejorar la competitividad del sistema financiero, ampliar el acceso al crédito, fomentar la inversión y contribuir al desarrollo económico del país.