Economía
Argentina
Riesgo país
Macroeconomía

Decisión clave del JP Morgan sobre Argentina: cómo cambia la manera de considerar el riesgo país

El banco norteamericano elabora el índice que se usa para saber el grado de confiabilidad de los países sobre su capacidad para hacer frente a las deudas internacionales. La modificación complica conocer al instante la situación macro del país.

El banco JP Morgan cambió como medir el riesgo país de la Argentina. (Foto: A24.com) 

El banco JP Morgan tomo una importante decisión con la economía argentina. Excluyó a la deuda soberana argentina de su índice EMBI+, el indicador más seguido para evaluar el riesgo país en tiempo real. Esta decisión, no oficializada por el banco, implicará que la actualización del riesgo país argentino pasará de ser minuto a minuto a realizarse solo una vez al día.

La exclusión se concretó durante el rebalanceo de fin de septiembre, según confirmaron fuentes del mercado. Esto implica que el país, en términos para evaluar su confianza en la capacidad de pago ante préstamos, pasa a otra categoría para la medición.

Ya no será la EMBI+, que es la que mide minuto a minuto y la que usan principalmente los centros financieros para decidir sus inversiones. Desde ahora, el país pasa al ranking conocido como EMBIGD (EMBI Global Diversified): un índice más amplio que incluye bonos soberanos y cuasi-soberanos, con requisitos menos estrictos y límites de peso por país para evitar la sobreexposición a un solo emisor.

Eso se interpreta como una menor solvencia o estabilidad de la economía de un país. Como se actualiza una vez por día, un inversor puede no tener en cuenta a quienes están en ese listado porque no conoce al minuto su evolución.

El banco toma esta medida justo cuando el equipo económico que lidera "Toto" Caputo, se reúne con las principales autoridades del Tesoro Norteamericano.

Mala señal: del minuto a minuto al día a día

Puede parecer una mera adecuación de las mediciones, pero en realidad, es una mala noticia para la Argentina. Especialmente, en uno de los objetivos desde siempre del presidente Javier Milei: ordenar la economía para permitir que regrese el préstamo de capitales internacionales a las tasas comunes para los principales países que participan del comercio globalizado.

Para eso, el riesgo país debe ser menor a los 400 puntos. La Argentina, en estos casi dos años de Milei en el poder, lo más cerca que estuvo fue un par de días por debajo de los 600 puntos. Pero desde el mes de julio de este año comenzó a trepar y superó ampliamente los 1.000 puntos y hasta llegó a poquito más de 1.200 puntos.

Esto puede explicar el porqué de la medida adoptada por JP Morgan. Ya no medirán los cambios del riesgo país minuto a minuto. Será solo día tras día.

La primera medición, el índice conocido como EMBI+, establece a cada minuto el nivel de los países. Esto permite conocer comportamientos al instante y tendencias constantes.

Por ejemplo, el riesgo país de Chile es de 119 puntos. Esto lo coloca como pasible de recibir los mejores créditos con las mejores tasas de pago. A los inversores, que Chile esté en el grupo de países medidos con el EMBI+, o sea minuto a minuto, les permite saber al instante como marcha su decisión cuando arriesgan capital.

Si la actualización se diera solo cada 24 horas, un inversor podría tardar mucho tiempo - sí, un día puede ser mucho tiempo - para decidir si mantiene, amplia o retira su capital de un país o emprendimiento. En este ejemplo, Chile es mucho "más atractivo" que la Argentina para recibir inversiones en este lugar en el mundo.

¿Argentina se fue a la "B"?

Las constantes variaciones de la Argentina, le jugaron una mala pasada. En solo unos meses, este año paso de 590 a más de 1.200 puntos. Con variaciones diarias, hacia arriba o hacia abajo. Esto plantea un gran marco de incertidumbre para posibles inversiones.

Por eso, el banco JP. Morgan sacó al país de ese ranking. Ahora, esta dentro EMBI Global Diversified (EMBIGD), un índice más amplio y con requisitos menos estrictos. Los bonos soberanos de la deuda argentina ahora se medirán cada 24 horas. De movida, los hace menos pretendidos por los inversores o incluso los demás países.

La noticia se conoce justo cuando Caputo está en Washington para definir el "rescate" del Tesoro norteamericano a su plan económico. Se tratal "swap" de 200.000 millones de dólares. Pero además, se habló del compromiso de compra de bonos soberanos de nuestro país. Esta definición del JP Morgan, ¿hará caer ese interés? Sumado a la queja de los productores del agro de los Estados Unidos.¿Invertir en bonos de un país que solo se sabe su rendimiento cada 24 horas?

Otro dato, el banco no explicó los motivos concretos del cambio, pero atención a esto: El rebalanceo de fin de mes eliminó a la Argentina por el vencimiento de uno de los criterios de elegibilidad: las emisiones deben tener menos de cinco años de antigüedad, y los bonos argentinos fueron emitidos en la reestructuración de 2020.

Con la salida de la Argentina del índice, el valor pasará a depender del EMBIGD, cuya actualización se publica una vez al día, lo que reduce la transparencia y el acceso público a información inmediata. Este lunes, el riesgo país está en 1.080 puntos básicos.

Puede calmar la ansiedad en Buenos Aires, pero para los inversores internacionales, no es una buena señal.

Se habló de
Argentina Riesgo país Deuda Préstamos
