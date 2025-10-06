En vivo Radio La Red
Economía
Washington
Dólar
MERCADO CAMBIARIO

Con la mirada puesta en Washington, el Tesoro contuvo al dólar y el mercado mostró señales mixtas

El Gobierno ofreció u$s400 millones para sostener la cotización mayorista en $1.430, mientras los dólares financieros se mantuvieron estables y el blue cerró a $1.450. En medio de la volatilidad cambiaria, el mercado sigue atento a las negociaciones de Luis Caputo en Estados Unidos.

El Tesoro Nacional volvió a intervenir este lunes para sostener el techo de la banda intradiaria del dólar mayorista, que se ubicó en $1.430, en medio de una creciente volatilidad cambiaria. La tensión en el mercado responde tanto a las expectativas de cambios en la política monetaria que reavivan las dudas sobre la sustentabilidad del programa económico y el esquema cambiario vigente.

Tras la aclaración de cómo será el respaldo de EE.UU.: la reacción del dólar, los bonos y el riesgo país. (Foto: archivo)

Así, el Tesoro retomó su postura vendedora en el inicio de la rueda con una oferta de u$s298 millones a $1.430, apenas $5 por encima de los valores del viernes. Al cierre de la jornada, el monto de divisas liquidado ascendió a unos u$s400 millones, una estrategia que, si bien apunta a contener el dólar, genera inquietud entre los tenedores de bonos, preocupados por la disponibilidad futura de divisas para atender los compromisos de deuda.

Bessent Estados Unidos Caputo

En el segmento minorista, en el Banco Nación la cotización finalizó en $1.455, lo que representó una suba de $5 por encima de la última rueda. Pero si se tiene en cuenta el promedio que recopila el Banco Central, que tiene en cuenta a todas las entidades financieras, la cotización se elevó a $1.460.

A la vez, los dólares financieros mostraron leves movimientos con el Contado con Liquidación (CCL) con un retroceso a $1.516,64 (-0,60%), mientras que el MEP terminó se mantuvo en $1.499,11 después de una baja inicial.

En el mercado paralelo, el dólar blue se mantuvo estable en $1.450. Lo que implica que culminó $5 por debajo del dólar oficial.

ADR y bonos en dólares

Los bonos en dólares muestran este lunes 6 un comportamiento dispar con los bonares en suba y los globales con operaciones mixtas. En tanto, los ADRs argentinos que habían arrancado la jornada en baja exhiben mayoría de alzas, en un contexto en el que el mercado sigue atento a las negociaciones de la delegación argentina en Washington.

Pese a que el oficialismo consiguió cierta tregua cambiaria y financiera la semana pasada, todavía prevalecen la incertidumbre política y la volatilidad en los activos locales.

El S&P Merval se mantiene casi estable, con una leve baja de 0,1% hasta 1.802.569,74 puntos, mientras que medido en dólares tuvo un incremento de 0,5% a 1.188,53 unidades.

Entre las acciones líderes, las mayores subas son para Metrogas (+3,09%) , Loma Negra (1,41%), YPF (+1,36%), Banco Supervielle (+1,31%) y Banco Macro (+1,3%). En cambio, las caídas más pronunciadas corresponden a Banco de Valores (-3,14%), Ternium (-2,89%), Aluar (-2,77%) y Central Puerto (-2,31%).

En Wall Street, los papeles argentinos operan con mayoría de subas tras revertir las bajas iniciales. Encabezan el avance Bioceres (+2,99%), YPF (+1,95%), Loma Negra (1,74%) y Grupo Supervielle (+1,61%) e . En tanto, las caídas más destacadas son las de Cresud (-1,8%), Corporación América (-1,15%) y Mercado Libre (-0,85%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares extienden el rebote de la semana pasada con subas de hasta 3,67% en el bono AL35, mientras que el SA24D ganó 3,15% y el AL35D 2035, 3%. Sin embargo, algunos globales aún registran retrocesos.

Con este comportamiento, el riesgo país medido por el J.P. Morgan se mantiene en torno a los 1.080 puntos básicos, tras la baja del 7,3% registrada el viernes.

