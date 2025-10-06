Con la mirada puesta en Washington, el Tesoro contuvo al dólar y el mercado mostró señales mixtas

A la vez, los dólares financieros mostraron leves movimientos con el Contado con Liquidación (CCL) con un retroceso a $1.516,64 (-0,60%), mientras que el MEP terminó se mantuvo en $1.499,11 después de una baja inicial.

En el mercado paralelo, el dólar blue se mantuvo estable en $1.450. Lo que implica que culminó $5 por debajo del dólar oficial.

ADR y bonos en dólares

Los bonos en dólares muestran este lunes 6 un comportamiento dispar con los bonares en suba y los globales con operaciones mixtas. En tanto, los ADRs argentinos que habían arrancado la jornada en baja exhiben mayoría de alzas, en un contexto en el que el mercado sigue atento a las negociaciones de la delegación argentina en Washington.

Pese a que el oficialismo consiguió cierta tregua cambiaria y financiera la semana pasada, todavía prevalecen la incertidumbre política y la volatilidad en los activos locales.

El S&P Merval se mantiene casi estable, con una leve baja de 0,1% hasta 1.802.569,74 puntos, mientras que medido en dólares tuvo un incremento de 0,5% a 1.188,53 unidades.

Entre las acciones líderes, las mayores subas son para Metrogas (+3,09%) , Loma Negra (1,41%), YPF (+1,36%), Banco Supervielle (+1,31%) y Banco Macro (+1,3%). En cambio, las caídas más pronunciadas corresponden a Banco de Valores (-3,14%), Ternium (-2,89%), Aluar (-2,77%) y Central Puerto (-2,31%).

En Wall Street, los papeles argentinos operan con mayoría de subas tras revertir las bajas iniciales. Encabezan el avance Bioceres (+2,99%), YPF (+1,95%), Loma Negra (1,74%) y Grupo Supervielle (+1,61%) e . En tanto, las caídas más destacadas son las de Cresud (-1,8%), Corporación América (-1,15%) y Mercado Libre (-0,85%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares extienden el rebote de la semana pasada con subas de hasta 3,67% en el bono AL35, mientras que el SA24D ganó 3,15% y el AL35D 2035, 3%. Sin embargo, algunos globales aún registran retrocesos.

Con este comportamiento, el riesgo país medido por el J.P. Morgan se mantiene en torno a los 1.080 puntos básicos, tras la baja del 7,3% registrada el viernes.