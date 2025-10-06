En vivo Radio La Red
Economía
Luis Caputo
Washington
TENSIÓN CAMBIARIA

Scott Bessent recibió en Washington a Luis Caputo para continuar las "productivas discusiones" sobre el apoyo de EE.UU.

"Me complace dar la bienvenida a Luis Caputo y a la delegación argentina al Tesoro de los Estados Unidos", inició Bessent su mensaje en la red social X y agregó que "durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina".

Así, el secretario del Tesoro de los Estados confirmó este lunes el primer encuentro con el ministro de Economía como parte del salvataje que la administración de Donald Trump le prometió al presidente Javier Milei, en un contexto de tensión cambiaria y política.

El titular del Palacio de Hacienda viajó a la capital estadounidense junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; al viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

La aclaración de Bessent

En la previa, Bessent sin aclaró que la ayuda financiera se limitará al anunciado swap por U$$20.000 millones y señaló “no estamos poniendo dinero en la Argentina”, lo que se puede leer como un mensaje a la oposición que lo cuestionó tras el anuncio.

Bessent confió, en esa oportunidad, que mantuvo “una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo” y adelantó que esperaba “con ansias” la llegada del equipo argentino a Washington para avanzar en las discusiones sobre “las opciones para brindar apoyo financiero”.

La confirmación del viaje de Caputo -que se suma a la invitación que extendió el gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei para el 14 de octubre- deja abierta la posibilidad de que la ayuda financiera llegue antes del 26 de octubre, de manera de estar preparados para cualquier resultado electoral y garantizarle al gobierno las reservas para poder dar respuesta el lunes, postelecciones legislativas.

Noticia en desarrollo...

