Scott Bessent recibió en Washington a Luis Caputo para continuar las "productivas discusiones" sobre el apoyo de EE.UU.

La aclaración de Bessent

En la previa, Bessent sin aclaró que la ayuda financiera se limitará al anunciado swap por U$$20.000 millones y señaló “no estamos poniendo dinero en la Argentina”, lo que se puede leer como un mensaje a la oposición que lo cuestionó tras el anuncio.

Bessent confió, en esa oportunidad, que mantuvo “una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo” y adelantó que esperaba “con ansias” la llegada del equipo argentino a Washington para avanzar en las discusiones sobre “las opciones para brindar apoyo financiero”.

La confirmación del viaje de Caputo -que se suma a la invitación que extendió el gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei para el 14 de octubre- deja abierta la posibilidad de que la ayuda financiera llegue antes del 26 de octubre, de manera de estar preparados para cualquier resultado electoral y garantizarle al gobierno las reservas para poder dar respuesta el lunes, postelecciones legislativas.

Noticia en desarrollo...