Georgieva, titular del FMI: "El éxito del plan económico argentino dependerá del acompañamiento de la gente"

Georgieva dio esta declaración clave ante el Milken Institute, el centro liberal que premio y escuchó varias veces al presidente libertario argentino.

Georgieva: "El éxito del plan económico argentino dependerá del acompañamiento de la gente"

Georgieva dio una breve exposición. Similar a lo que hizoMilei en el Milken Institute. Luego, respondió preguntas que le hizo el propio Michael Milken. En un momento, fue la propia Georgieva la que introdujo el particular momento del caso argentino.

Kristalina Georgieva y un mensaje especial del apoyo que necesita de la ciudadanía el plan de Milei. (foto: Gentileza El Cronista)

Georgieva habló de lo negativo a largo plazo que significa para los países el déficit de las cuentas públicas. Terminan afectando la calidad de vida de la población. Y puso como ejemplo que en los países que estaban detrás de la cortina de hierro, hubo una serie de líderes que al caer el muro llevaron adelantes medidas atrevidas y con desafíos para la población pero salieron airosos. Georgieva es búlgara.

Entonces dijo que la Argentina se encuentra en una situación similar. "Miremos a la Argentina. Está haciendo un muy dramático ajuste". Y agregó: "El éxito del plan económico argentino dependerá del acompañamiento de la gente".

También pidió que para estos duros procesos de cambio, es necesario el apoyo internacional, citó a los Estados Unidos, para evitar que el esfuerzo se pierda y se logre, entonces, un crecimiento en conjunto.

Las definiciones de Georgieva se dan en un día que puede ser muy duro para el Gobierno en la Cámara de diputados, nuevamente. Las palabras de la directora gerente del FMI, van en el mismo sentido del presidente Donald Trump, que también apostó fuertemente por el éxito electoral del presidente Milei.

Hace pocos días, la vocera del Fondo, Julie Kozack, también expresó el apoyo de esa institución al plan de Milei y a la decisión del Tesoro de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, reclamó que la clase política argentina debería mostrar un frente de apoyo al plan económico que hizo descender el nivel de inflación y consiguió un superávit fiscal.