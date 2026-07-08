Jorge Rial ventiló la aventura amorosa de Viviana Canosa con un famoso futbolista: "Te mandó una foto..."

Sin ningún tipo de pudor, Viviana blanqueó que busca a alguien más joven que ella y remató con humor: "Estoy para un jugador en actividad. ¡Colágeno, quiero colágeno! Dos me escribieron en actividad y a pleno".

¿Qué dijo Viviana Canosa de los rumores de romance con Jorge Rial?

Viviana Canosa y Jorge Rial afianzaron en los últimos meses una sociedad mediática en Carnaval Stream, donde condujeron primero un ciclo compartido y luego lanzaron Revueltos, su programa semanal centrado en actualidad política. El buen clima entre ambos, sumado a coincidencias que la conductora reveló sobre el perfil de hombre que le atrae, alimentó rumores de un posible romance, que se potenciaron cuando trascendió la separación de Rial y María del Mar Ramón tras casi tres años de relación.

Canosa salió a cortar de raíz las versiones en pleno vivo del streaming: "No me inventen más romances, por favor", lanzó, molesta por los comentarios que la vincularon sentimentalmente con su compañero. Además, cuestionó el trasfondo machista de este tipo de especulaciones y remarcó que suele trabajar con hombres desde hace años sin que eso derive en rumores de pareja.