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Jorge Rial ventiló la aventura amorosa de Viviana Canosa con un famoso futbolista: "Te mandó una foto..."

Jorge Rial sorprendió a todos al dar detalles del vínculo de Viviana Canosa con un famoso jugador. La reacción de su colega.

8 jul 2026, 13:25
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Jorge Rial ventiló la aventura amorosa de Viviana Canosa con un famoso futbolista
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Jorge Rial ventiló la aventura amorosa de Viviana Canosa con un famoso futbolista
Jorge Rial ventiló la aventura amorosa de Viviana Canosa con un famoso futbolista

Jorge Rial volvió a mostrar su costado más filoso en Cónclave, su ciclo de streaming, y esta vez el centro de la escena fue Viviana Canosa. El conductor lanzó una lectura picante sobre el cambio de look de su compañera: "Una mujer cambia de look de por tres razones: cuando se separa, cuando se deprimen o se ponen medio mal o cuando queres salir a la cancha otra vez".

Lejos de incomodarse, Canosa redobló la apuesta y confirmó las sospechas de Rial: está en búsqueda de un nuevo romance. "Yo quiero salir a la cancha otra vez", le respondió sin vueltas a su compañero, dejando en claro que atraviesa una nueva etapa personal a los 55 años.

La conductora fue por más y contó que la buena repercusión que tuvo tras el cambio de imagen le trajo consecuencias inesperadas. "No fue a nivel consciente pero me di cuenta hoy que sí. Tuve buena repercusión porque recibí mensajes de gente muy conocida, y dije 'salí a la cancha de vuelta'", reconoció.

Fue entonces cuando Rial quiso ir más profundo y le señaló dónde debería buscar pareja si su intención es vincularse afectivamente con alguien. "Deportes seguro porque los jugadores son todos pajeros. Hay un jugador muy famoso que te ha tiroteado y te ha mandado foto pi…", lanzó el conductor sin filtro, y por la reacción de Canosa quedó claro que ella sabe perfectamente de quién se trata.

Sin ningún tipo de pudor, Viviana blanqueó que busca a alguien más joven que ella y remató con humor: "Estoy para un jugador en actividad. ¡Colágeno, quiero colágeno! Dos me escribieron en actividad y a pleno".

¿Qué dijo Viviana Canosa de los rumores de romance con Jorge Rial?

Viviana Canosa y Jorge Rial afianzaron en los últimos meses una sociedad mediática en Carnaval Stream, donde condujeron primero un ciclo compartido y luego lanzaron Revueltos, su programa semanal centrado en actualidad política. El buen clima entre ambos, sumado a coincidencias que la conductora reveló sobre el perfil de hombre que le atrae, alimentó rumores de un posible romance, que se potenciaron cuando trascendió la separación de Rial y María del Mar Ramón tras casi tres años de relación.

Canosa salió a cortar de raíz las versiones en pleno vivo del streaming: "No me inventen más romances, por favor", lanzó, molesta por los comentarios que la vincularon sentimentalmente con su compañero. Además, cuestionó el trasfondo machista de este tipo de especulaciones y remarcó que suele trabajar con hombres desde hace años sin que eso derive en rumores de pareja.

     

 

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