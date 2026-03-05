En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Peajes
Panamericana
Subas

Aumentan los peajes en la Panamericana y el Acceso Oeste: las nuevas tarifas

Las autopistas que recorren la Zona Norte y la Zona Oeste recibirán una actualización en sus tarifas, que se mantenían iguales desde 2024.

Desde el 1° de enero aumentan los peajes en CABA ¿cómo quedan las tarifas?. (Foto: Archivo) 

Desde el 1° de enero aumentan los peajes en CABA ¿cómo quedan las tarifas?. (Foto: Archivo) 

A partir de este sábado 7 de marzo regirá un nuevo aumento en los peajes de Panamericana y Acceso Oeste y, en paralelo, pasará a costar el doble si el vehículo no posee TelePASE.

Leé también Video: intentó esquivar el peaje en la autopista Perito Moreno y terminó con una multa millonaria
Intentó esquivar el peaje en la autopista Perito Moreno y terminó con una multa millonaria.

Los incrementos, dependiendo del tamaño y eje del vehículo, promedian el 42% y, en caso de no poseer el TelePASE, esos aumentos se irán hasta el 100%.

Peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata.webp

Las autopistas que recorren Zona Norte y Zona Oeste mantenían un valor bajo en las tarifas frente a otras autopistas, ya que no recibían actualización de precios desde finales del 2024.

Cómo quedan las nuevas tarifas

  • Con TelePASE: sube de $900 a $1.193 en hora pico, y de $700 a $994 para el resto del día.
  • Sin TelePASE: tendrán que pagar $1.988 y $2.386 en hora pico.

A su vez, se instalarán tótems en las cabinas de peaje de las autopistas de Zona Norte y Zona Oeste, que permitirán hacer los pagos con tarjetas y QR.

Mediante lo dispuesto por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales aumentaron hasta un 19%. El precio mínimo para los autos quedará en $1.500.

Autopista Ricchieri

  • Motocicletas: $650 - Hora pico: $750
  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.300 - Hora pico: $1.500
  • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.600 - Hora pico: $3.000
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2.600 - Hora pico: $3.000
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3.900 - Hora pico: $4.500
  • Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.200 - Hora pico: $6.000
  • Vehículos de más de 6 ejes: $6.500 - Hora pico: $7.500

Rutas nacionales

  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.500
  • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $3.000
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $4.500
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $6.000
  • Vehículos de 5 o 6 ejes: $7.500
  • Vehículos de más de 6 ejes: $9.000
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Peajes Panamericana
Notas relacionadas
Uno por uno, los aumentos que llegan en marzo: colegios, transporte, telefonía, peajes y más
Los siete aumentos que llegan en marzo en alquileres, prepagas, transporte público, peajes, subtes, colegios y telefonía
El FMI advierte sobre una nueva crisis económica mundial si se prolonga la guerra en Medio Oriente
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar