Aumentan los peajes en la Panamericana y el Acceso Oeste: las nuevas tarifas

A partir de este sábado 7 de marzo regirá un nuevo aumento en los peajes de Panamericana y Acceso Oeste y, en paralelo, pasará a costar el doble si el vehículo no posee TelePASE.
Las autopistas que recorren la Zona Norte y la Zona Oeste recibirán una actualización en sus tarifas, que se mantenían iguales desde 2024.
Desde el 1° de enero aumentan los peajes en CABA ¿cómo quedan las tarifas?. (Foto: Archivo)
Los incrementos, dependiendo del tamaño y eje del vehículo, promedian el 42% y, en caso de no poseer el TelePASE, esos aumentos se irán hasta el 100%.
Las autopistas que recorren Zona Norte y Zona Oeste mantenían un valor bajo en las tarifas frente a otras autopistas, ya que no recibían actualización de precios desde finales del 2024.
A su vez, se instalarán tótems en las cabinas de peaje de las autopistas de Zona Norte y Zona Oeste, que permitirán hacer los pagos con tarjetas y QR.
Mediante lo dispuesto por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales aumentaron hasta un 19%. El precio mínimo para los autos quedará en $1.500.
