AySA regresa a manos de privados: quién es el nuevo dueño de la compañía

https://t.co/31L0XCbT1K — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 8, 2026

AySA: el anuncio oficial de la privatización

El Gobierno Nacional emitió un comunicado para hacer oficial este anuncio y comienza: "El Ministerio de Economía realizó hoy la apertura de las ofertas económicas de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26, mediante la cual se seleccionará al operador estratégico de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)".

"La oferta económica presentada por ROWING S.A. - Consorcio Rowing, Arcos, Transclor, PHX, fue de USD340.200.000 mientras que ROGGIO ROAS S.A.- Consorcio Roggio Roas S.A.U y otros presentó una oferta por un monto de USD285.000.000".

El comunicado dice que esta apertura de las ofertas constituye un nuevo paso en la privatización de AySA, que contempla la transferencia al sector privado del 90% de las acciones de la compañía, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

Luego aclara los motivos del traspaso a manos privadas, basado en un modelo ineficiente cuando era operado por el Estado.

"AySA era un modelo de disfunción administrativa. Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de USD13.400 millones. Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%", explica.

La privatización de AySA es por un plazo de 30 años y con 10 años más de una posible prórroga. (Foto: AySA)

AySA: compromiso de inversión del consorcio privado ganador

La comunicación oficial adelanta aspectos del compromiso asumido por el grupo privado que tomará el control de AySA.

"Uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es el compromiso obligatorio de inversión. El nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que deberá ser ejecutado por el concesionario. El programa contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación, con el objetivo de ampliar la cobertura, renovar infraestructura, mejorar la eficiencia y sostener la calidad del servicio".

También explicita las obligaciones para seguir ampliando la red de cobertura para el acceso de agua potable y cloacas: "Para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente" (la concesión es a 30 años y renovable por otros 10).

El Gobierno también celebró este traspaso al sector privado: "Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato, mientras el Estado concentra sus funciones en regular, supervisar y controlar. Esto significa más obras, más inversiones y menos costos para todos los argentinos. Con las privatizaciones, la libertad y la Argentina avanzan", finaliza.